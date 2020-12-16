"Нагло улыбаются". Депутат раскритиковал правительство за борьбу со смогом

В правительстве плохо представляют как бороться со смогом, который последние недели навис над Бишкеком. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Эмиль Токтошев на заседании Жогорку Кенеша.

Парламентарий удивился узнав, что у правительства нет точных данных о числе людей, которые болеют и умирают из-за воздействия вредных частиц в атмосфере. Во всем мире эта статистика ведется давно, а вот в Кыргызстане таких исследований просто не проводят.

- Мы несколько лет поднимаем проблему смога, правительство предпринимает какие-то действия, а результатов нет. Видимо, нет никакого плана по борьбе со смогом, а тем временем люди болеют и умирают, - сказал Токтошев.

Его коллеги наперебой закидали правительство предложениями для улучшения экологии. Марлен Маматалиев поднял вопрос о том, что граждане продают катализаторы со своих автомобилей и предложил завозить в столицу автобусы, которые работают на газе и электромобили.

Абдывахап Нурбаев отметил, что правительство вместо того, чтобы ужесточить экологические требования к бензину, продлевает срок, позволяющий продавать топливо худшего качества.

- Да их всех уволить надо за такую борьбу со смогом, - обратился Нурбаев к вице-премьер-министру Равшану Сабирову. - Вместо того, чтобы извиниться перед народом, сидят нагло улыбаются.

Он отметил, что с таким подходом, людям не стоит надеется на решение проблемы со смогом.

Отметим, проблема загрязнения воздуха в Бишкеке и Чуйской области поднимается ежегодно в течение пяти лет. Были созданы различные межведомственные группы, написаны планы по решению проблемы, однако смог над Бишкеком так и не исчез.