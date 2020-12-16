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В Кыргызстане намерены вернуть техосмотр автомобилей

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане намерены вернуть техосмотр автомобилей в связи со вступлением в силу техрегламента ЕАЭС. Об этом стало известно сегодня, 16 декабря, в ходе заседания Жогорку Кенеша.

Заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что в Кыргызстане уже вступил в силу техрегламент ЕАЭС, который обязывает всех владельцев автотранспортных средств проходить осмотр.

- Это позволит, в том числе, повысить экологичность транспорта. Многие граждане продают катализаторы, которые не позволяют выбрасывать в атмосферу вредные частицы от сгорания топлива. Техрегламент по автомашинам уже вступил в силу, все машины должны проходить техосмотр. Соответствующие службы должны проводить работу, - сказал Эльдар Алишеров.

Сейчас в Кыргызстане обязаны проходить обязательный техосмотр только автомобили, которые перевозят грузы или пассажиров. Замминистра экономики подчеркнул, что для внедрения техосмотра для остальных видов транспорта необходимо внести поправки в законы.

Напомним, в Кыргызстане обязательный технический осмотр автотранспортных средств был отменен в 2012 году.


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URL: https://www.vb.kg/395227
Теги:
Минэкономики, техосмотр, Кыргызстан, автомобили
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