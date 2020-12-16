Новиков: В Бишкеке откроются точки продаж продуктов по оптовым ценам

В двух точках города Бишкек, а именно в парковочных зонах торговых сетей "Globus" на ул. Токтоналиева и "Фрунзе" на ул. Горького будут выставлены продукты первой необходимости по оптовым ценам. Об этом сообщает и.о. премьер-министра Артем Новиков.

"Будут установлены фиксированные цены. К примеру, мясо говядины будет реализовываться по 370-380 сомов, десяток яиц – не более 85 сомов, растительное масло будет стоить от 108 до 115 сомов. Для фиксирования цен важно каждому руководителю области провести переговоры с производителями для обеспечения поставок продукции по оптовым ценам", - написал он на своей странице в соцсетях.

В случае положительного эффекта, отмечает он, подобные тематические павильоны будут открыты в каждом регионе.

"Помимо этого, в городе Бишкек необходимо обеспечить проведение каждые выходные традиционных ярмарок сельскохозяйственной продукции. Горожане должны заранее знать, по каким ценам будут выставлять товары на этих ярмарках.

Наряду с этим полномочным представителям правительства Кыргызской Республики в областях поручено подготовить анализ потребления продуктов первой необходимости и совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики обеспечить прямую поставку от производителей и импортеров во все регионы республики по оптовым ценам", - заключил и.о. премьер.