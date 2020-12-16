Погода
$ 83.14 - 83.49
€ 101.12 - 102.62

Новиков: В Бишкеке откроются точки продаж продуктов по оптовым ценам

248  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В двух точках города Бишкек, а именно в парковочных зонах торговых сетей "Globus" на ул. Токтоналиева и "Фрунзе" на ул. Горького будут выставлены продукты первой необходимости по оптовым ценам. Об этом сообщает и.о. премьер-министра Артем Новиков.

"Будут установлены фиксированные цены. К примеру, мясо говядины будет реализовываться по 370-380 сомов, десяток яиц – не более 85 сомов, растительное масло будет стоить от 108 до 115 сомов. Для фиксирования цен важно каждому руководителю области провести переговоры с производителями для обеспечения поставок продукции по оптовым ценам", - написал он на своей странице в соцсетях.

В случае положительного эффекта, отмечает он, подобные тематические павильоны будут открыты в каждом регионе.

"Помимо этого, в городе Бишкек необходимо обеспечить проведение каждые выходные традиционных ярмарок сельскохозяйственной продукции. Горожане должны заранее знать, по каким ценам будут выставлять товары на этих ярмарках.

Наряду с этим полномочным представителям правительства Кыргызской Республики в областях поручено подготовить анализ потребления продуктов первой необходимости и совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики обеспечить прямую поставку от производителей и импортеров во все регионы республики по оптовым ценам", - заключил и.о. премьер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395229
Теги:
торговля, инфляция, мясо-молочная продукция, правительство, цены, Кыргызстан, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  