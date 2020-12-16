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Фото дня: Человечность побеждает! Трогательное фото чемпионки Тыныбековой

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- Мария Стрельцова
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Суйунчу! Айсулуу Тыныбекова завоевала "золото" Кубка мира. Эту радостную весть подхватили кыргызстанцы и стали делиться ею у себя на страницах в соцсетях. Больше всех людей восхитила фотография, где спортсменка после поединка обращается к сопернице.

Тыныбекова сражалась в финале с Анастасией Григорьевой из Латвии. Кыргызстанка победила соперницу со счетом 14:0 и стала чемпионом Кубка Мира по женской борьбе. Турнир проходит в Сербии.

"Фото получилось очень удачно. Это показывает человечность и сострадание нашей чемпионки. Спорт - это не вражда, это дружба", - так написали пользователи Фейсбук.


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URL: https://www.vb.kg/395230
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, золото
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