Фото дня: Человечность побеждает! Трогательное фото чемпионки Тыныбековой

Суйунчу! Айсулуу Тыныбекова завоевала "золото" Кубка мира. Эту радостную весть подхватили кыргызстанцы и стали делиться ею у себя на страницах в соцсетях. Больше всех людей восхитила фотография, где спортсменка после поединка обращается к сопернице.

Тыныбекова сражалась в финале с Анастасией Григорьевой из Латвии. Кыргызстанка победила соперницу со счетом 14:0 и стала чемпионом Кубка Мира по женской борьбе. Турнир проходит в Сербии.

"Фото получилось очень удачно. Это показывает человечность и сострадание нашей чемпионки. Спорт - это не вражда, это дружба", - так написали пользователи Фейсбук.