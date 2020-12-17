Почему Ахматбеку Суюмбаеву не присваивают звание Героя КР?

Сегодня, 17 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения главы Правительства Советского Кыргызстана 1968-1978 годов Ахматбека Суюмбаева (1920-1993).

В этот день на малой родине Суюмбаева в селе Байтик Аламудунского района намечено возложение цветов у памятника Суюмбаеву рядом с местной школой, которая носит его имя. Запланированы выступления заместителя губернатора Чуйской области, акима Аламудунского района и односельчан. Возложат цветы и к бюсту Суюмбаева на Аллее отцов-основателей государственности Кыргызстана в Центральном сквере Бишкека. Об этом VB.KG сообщил председатель Совета ветеранов войны и труда Чуйской области, капитан 1 ранга запаса Аскар Джумагулов.

Он напомнил вехи биографии Суюмбаева. Ахматбек Суюмбаев – участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов, с первых до последних дней Великой Отечественной войны воевал в Действующей армии, прошел путь от старшины роты до командира батальона. Участвовал и в тяжелейших кровопролитных боях в Берлине весной 1945-го, в том числе в штурме Рейхстага.

После войны капитан запаса Суюмбаев был на многих руководящих должностях, в том числе министром финансов, председателем Ошского облисполкома, первым секретарем Ошского обкома Компартии, председателем Совета Министров, министром жилищно-коммунального хозяйства.

Ветеранские организации Кыргызстана ходатайствовали перед президентом Жээнбековым о посмертном присвоении Суюмбаеву звания Героя КР.

Дело в том, что действующее законодательство прямо предусматривает возможность посмертного присвоения этого звания бывшим главам Правительства Кыргызстана. Ранее звание Героя КР было посмертно присвоено бывшим главам Правительства Исхаку Раззакову, Торобаю Кулатову и Султану Ибраимову.

Однако события 5-6 октября отложили вопрос о посмертном присвоении звания Героя КР Суюмбаеву.

Теперь ветеранские организации и земляки Суюмбаева готовят ходатайство о присвоении ему звания Героя на имя и. о. президента Таланта Мамытова.