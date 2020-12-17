Погода
$ 82.05 - 82.41
€ 101.12 - 102.62

Почему Ахматбеку Суюмбаеву не присваивают звание Героя КР?

144  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 17 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения главы Правительства Советского Кыргызстана 1968-1978 годов Ахматбека Суюмбаева (1920-1993).

В этот день на малой родине Суюмбаева в селе Байтик Аламудунского района намечено возложение цветов у памятника Суюмбаеву рядом с местной школой, которая носит его имя. Запланированы выступления заместителя губернатора Чуйской области, акима Аламудунского района и односельчан. Возложат цветы и к бюсту Суюмбаева на Аллее отцов-основателей государственности Кыргызстана в Центральном сквере Бишкека. Об этом VB.KG сообщил председатель Совета ветеранов войны и труда Чуйской области, капитан 1 ранга запаса Аскар Джумагулов.

Он напомнил вехи биографии Суюмбаева. Ахматбек Суюмбаев – участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов, с первых до последних дней Великой Отечественной войны воевал в Действующей армии, прошел путь от старшины роты до командира батальона. Участвовал и в тяжелейших кровопролитных боях в Берлине весной 1945-го, в том числе в штурме Рейхстага.

После войны капитан запаса Суюмбаев был на многих руководящих должностях, в том числе министром финансов, председателем Ошского облисполкома, первым секретарем Ошского обкома Компартии, председателем Совета Министров, министром жилищно-коммунального хозяйства.

Ветеранские организации Кыргызстана ходатайствовали перед президентом Жээнбековым о посмертном присвоении Суюмбаеву звания Героя КР.

Дело в том, что действующее законодательство прямо предусматривает возможность посмертного присвоения этого звания бывшим главам Правительства Кыргызстана. Ранее звание Героя КР было посмертно присвоено бывшим главам Правительства Исхаку Раззакову, Торобаю Кулатову и Султану Ибраимову.

Однако события 5-6 октября отложили вопрос о посмертном присвоении звания Героя КР Суюмбаеву.

Теперь ветеранские организации и земляки Суюмбаева готовят ходатайство о присвоении ему звания Героя на имя и. о. президента Таланта Мамытова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395231
Теги:
Аламудунский район, ветераны, ВОВ, награда, памятник, правительство, герой, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  