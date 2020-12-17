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Когда менять шаровые в автомобиле?

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Зная основные симптомы износа шаровых опор, можно правильно определить их состояние, своевременно выполнив ремонт подвески и предупредив серьезные неисправности автомобиля.

Шаровые опоры играют важнейшую роль в подвеске, соединяя поворотные кулаки и рычаги подвески. Из–за повышенной нагрузки "шаровые" часто изнашиваются, требуя скорейшей замены.

Шаровые опоры относятся к разряду расходников, поэтому менять их рекомендуется не только при наличии признаков износа, но и в плановом порядке, на определенном пробеге, установленном автопроизводителем. Основной причиной износа шаровых являются разбитые дороги. Автовладельцу необходимо наблюдать за поведением подвески автомобиля, что и позволит правильно определить износ шаровых и своевременно их заменить.

признакам износа шаровых опор относится следующее:

появление спереди сильной вибрации;

лязг в передней части подвески автомобиля;

машину начинает тянуть влево или вправо.

Именно появление лязгающих звуков - самый распространенный симптом неисправности и износа шаровых. Такие посторонние звуки возникают из–за существенного износа и появления люфта. Чаще всего такие звуки появляются при торможении или же на разбитых дорогах. Машину может тянуть в сторону из–за износа шаровых или же по причине изменения развал–схождения. В подобном случае необходима комплексная диагностика, что и позволит установить имеющиеся неисправности и своевременно их устранить. Вибрации появляются из–за свободного движения опоры, которые не плотно прилегают к шарниру. Часто такая вибрация передается или на рулевое колесо, из–за этого ошибочно определяют проблемы с дисками, которые пытаются раскатать, что не приносит каких–либо результатов и не позволяет устранить имеющиеся неисправности. Чтобы из–за износа шаровых опор в скором времени не проводить капитальный ремонт всей подвески, необходимо уже при первых признаках таких неисправностей доставлять машину в сервис, выполнять ее углубленную диагностику и ремонт. Также не следует экономить на качестве шаровых опор, используя для их замены исключительно оригинальные и качественные запчасти.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/395233
Теги:
автомобили
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