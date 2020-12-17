Прокурора, сбежавшего через окно, уволили

Сотрудник прокуратуры Ошской области Союзбек Сарыков освобожден от своей должности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава Генпрокуратуры Курманкул Зулушев.

"По факту происшествия начато официальное расследование", - сообщает главный надзорный орган.

Напомним, ранее в соцсетях было обнародовано видео, на котором Союзбек Сарыков участвует в заседании Ошского городского суда в нетрезвом виде. После недовольства оппонентов он сбежал из здания суда через окно, сломав оконную перегородку.