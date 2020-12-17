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Прокурора, сбежавшего через окно, уволили

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудник прокуратуры Ошской области Союзбек Сарыков освобожден от своей должности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава Генпрокуратуры Курманкул Зулушев.

"По факту происшествия начато официальное расследование", - сообщает главный надзорный орган.

Напомним, ранее в соцсетях было обнародовано видео, на котором Союзбек Сарыков участвует в заседании Ошского городского суда в нетрезвом виде. После недовольства оппонентов он сбежал из здания суда через окно, сломав оконную перегородку.


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URL: https://www.vb.kg/395240
Теги:
алкоголь, Ошская область, Кыргызстан, прокуратура
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