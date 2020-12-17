Садыр Жапаров: Пора прекратить политические дрязги и заняться экономикой

Понимая, как важно людям выговориться, и придерживаясь своей неизменной позиции открытости и доступности, Садыр Жапаров на встречах вчера, 16 декабря, с избирателями в Джалал-Абадской области выстроил формат общения не "по протоколу". Он распорядился передать микрофон гражданам, некоторых приглашал на сцену.

Такая прямая, открытая позиция еще раз подчеркивает, что Жапаров – действительно народный кандидат в президенты! Люди, уверенные в том, что их кандидат победит, стремсятся уже сейчас рассказать о своих проблемах, другие дают напутственные слова.

Так, в Кербене произошла очень трогательная встреча. На встречу с Садыром Нуркожоевичем приехал давний подписчик его аккаунта в социальных сетях. Они общались с кандидатом через группу сторонников Жапарова уже много лет, и сейчас встретились впервые.

Аксакал поддерживал Садыра Нуркожоевича в самые сложные моменты его жизни, а сегодня приехал специально, чтобы благословить Садыра Жапарова. Уважаемый старец не сомневается, что Жапаров будет лучшим президентом Кыргызстана. Он также передал, что Алайкуу на 100% поддерживает кандидатуру Садыра Жапарова.

Многие избиратели попросили личной встречи с Садыром Жапаровым. Кандидат в президенты заверил, что если народ поддержит его в борьбе за пост главы государства, он будет вести личный прием граждан каждую субботу.

В Токтогуле местные жители горячо благодарили Садыра Жапарова за возврат государству более 500 гектаров пастбищ и орошаемых земель в Токтогульском районе, которые ранее были незаконно получены в частную собственность высокопоставленным чиновником.

С воодушевлением жители Токтогула восприняли и информацию, что в программе Садыра Жапарова – запланирован запуск районных предприятий переработки сельхозпродукции и строительство цементного завода.

Еще один важный вопрос, который был задан на встрече в Токтогуле - о месторождении Жетим-Тоо. Жапаров заявил, что Кыргызстан сам будет разрабатывать месторождение без иностранного участия. Планируется открытие госпредприятия, будут созданы рабочие места для кыргызстанцев.

"Сырья с Жетим-Тоо хватит Кыргызстану на 500 лет. Это будет проект, который вызволит страну из болота экономического кризиса. Сейчас уже начата работа. Надеемся, что уже этой весной или летом предприятие будет запущено", - сообщил кандидат.

Молодежь попросила народного кандидата в президенты "прижать всех коррупционеров и заставить их вернуть награбленное", на что Садыр Жапаров ответил, что этот работа в этом направлении начата, и в будущем вестись еще активнее и плодотворнее.

Жители Джалал-Абадской области спросили кандидата, с чего он начнет работу, если будет избран на должность президента. "Наряду с решением экстренных вопросов необходимо завершить все правовые реформы и стабилизировать политическую ситуацию. И потом, забыв про политику, поставив точку в политических дрязгах мы должны всерьез, системно заняться экономикой", - ответил кандидат.

Жители Токтогульского, Аксыйского, Чаткальского районов в свою очередь поделились с кандидатом своими предложениями по конституционной реформе. Они озвучили требования соотечественников, чтобы был народный курултай, сокращено количество депутатов, а у самих депутатов убрали неприкосновенность.

"С вашей поддержкой мы введем институт курултая. Действительно, народ требует этого не менее 10 лет. Прежние власти не хотели создавать такой институт, потому что не ответственности. А на курултае власти будут ежегодно и подробно отчитываться о проделанной работе. Если бы я хотел вечно сидеть на должности и преследовал личные интересы, я бы не предлагал институт курултая. В Конституции написано, что источник власти – народ. Однако на деле вам дают лишь один раз в пять лет принять участие в выборах. А с курултаем у народа будет власть, и народ сможет спрашивать с высоких чинов, сможет давать свои предложения, - призвал Садыр Жапаров – И я согласен с вами в том, что депутатам и президенту не нужна неприкосновенность".

На жалобу молодежи Чаткальского района о том, что их голоса остаются не услышанными в центре принятия решений, Садыр Жапаров сообщил, что согласно проекту новой Конституции предлагается 35 мандатов отдать представителям регионов. Молодежная и женская квота в парламенте также остается за счет того, что 55 мест в парламенте остаются за партиями.

Джалалабадцев интересовал вопрос по бывшему замглавы ГТС Раимбеку Матраимову. Жители Кербена спросили о судьбе его родственников, которые продолжают работать в Раможне. Садыр Жапаров сообщил, что работа по очищению Таможенной службы уже проводится. После выборов, в случае его избрания на пост президента, он добьется того, чтобы на все должности специалисты набирались на прозрачной конкурсной основе по принципу профессионализма и соответствия этическим нормам.

В заключение встречи Садар Жапаров заверил, что все озвученные и переданные вопросы не останутся без ответов. "Сейчас век информационных технологий. Можете направить мне свои вопросы через социальные сети", - призвал Жапаров.

Собравшиеся дали благословение Садыру Жапарову и пожелали ему крепкого здоровья и победы на выборах.

БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ КЫРГЫЗСТАНА – СЛУЖИТЬ НАРОДУ КЫРГЫЗСТАНА! – безапелляционная позиция Садыра Жапарова.

ЗА СВОБОДУ ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "17" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)