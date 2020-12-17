Самозахват земель. "Продавливание" власти, смог и очаг нестабильности

После того как в стране сменилась власть, вновь послышался голос тех, кто в разное время облюбовал земельные участки вокруг Бишкека в надежде, что рано или поздно они будут легализованы и благоустроены. Сегодня, 17 декабря, к Белому дому вышли митинговать собственники земельных участков близ жилмассива "Калыс-Ордо". Они требуют официально трансформировать эти земли и разрешить им строительство. То есть, перевести под строительство некогда захваченные пахотные земли, на которых по закону запрещено возведение жилых конструкций.

Новое постреволюционное эхо и след "отца" Конституции

Обладатели незаконных участков, которые притихли после ужесточения законодательства после революции 2010 года и введенного 11 лет назад в стране моратория на трансформацию пахотных земель, решили повторить историю после прихода новой власти в надежде в очередной раз "продавить" ее. Интересно, что "собственники" нетрансформированных участков даже заявляют об их покупке. А значит, там идут незаконные сделки по купле-продаже, про которые граждане опять же должны были быть осведомлены.

Стоит напомнить, что нынешний, так называемый "саманный пояс" новостроек вокруг Бишкека на некогда пахотных землях, образовался после революций 2005-го и 2010-го годов. Причем действовали "собственники" тогда самым варваским способом – вбивали колья на облюбованных участках и просто закрепляли их за собой, подмяв под собой озимые пшеницы.

Примечательно, что за вопросами узаконивания захваченных участков стоял некогда депутат ЖК Омурбек Текебаев. Тот самый скандальный "отец" Конституции. Он, по слухам, тогда пообещал сделать это "революционерам" после 2010 года, пытаясь подобным нехитрым способом заручиться поддержкой регионального электората. Более того, именно Текебаев пять лет назад, несмотря на действующий мораторий на трансформацию земель, пытался инициировать подобный проект закона в ЖК. Он объяснил тогда свои заигрывания с электоратом "заботой о бедных" и предложил узаконить 6 тысяч 382 участка вокруг столицы.

Конечно, цель в лице голосов жителей "саманного пояса" оправдывает средства, но в то же время, самозахватчики представляют собой весьма самоуверенный слой населения.

"Почувствовав поддержку со стороны властей, они могут пойти на еще больше агрессивные нарушения. Кроме того, если вдруг их участки узаконят, это станет сигналом для других, которые сочтут, что и они могут обогатиться за счет государственных земель", - предостерегали нардепов тогда эксперты.

Опасный прецедент и новые проблемы

Если такое произойдет, страну накроет новая постреволюционная волна самозахватов. Вот только, если в 2005-ом ставили они свои заветные колышки еще на государственных, по большей части, землях, в настоящее время все оставшиеся земли близ Бишкека и его пригородов находятся либо в долгосрочной аренде, либо в личной собственности других кыргызстанцев. А значит, самозахват может перерасти в войну между гражданами. К слову, в 2010-ом подобные случаи в селе Маевка Чуйской области уже имели место. Тогда в попытке защитить свои угодья от рук подобных претендентов, погиб один из местных жителей.

Важно, что все незаконные "глинобитки" и даже двухэтажные коттеджи строятся без соблюдения норм безопасности и наличия какой-либо инфраструктуры. Позже все это бремя новые постояльцы списывают на плечи государства и мэрии городов.

В первом случае нередки факты, когда облюбовывались даже участки близ саркофагов с захоронениями животных, павших от сибирской язвы или ящура, практически в метре от новых захоронений в Чон-Арыке или мусорного полигона столицы. А это риск возникновения новых очагов эпидемий.

Во втором случае, недовольные отсутствие комфорта на облюбованных участках самозахватчики вновь атакуют Белый дом с требованием обеспечить их новыми дорогами, транспортом, школами, больницами, электричеством и даже рабочими местами. То есть, по сути, одна поблажка со стороны государства незамедлительно порождала целую массу проблем.

Жирная точка или многоточие?

Надо отметить, что незадолго до сложения своих полномочий - для участия в предстоящих выборах главы государства - исполняющий обязанности президента КР Садыр Жапаров подписал закон, легализующий земельные участки с незаконно построенным на них жильем, но в то же время ужесточающий уголовное наказание за присвоение чужой земли и самовольное возведение на ней каких-либо объектов.

Как отмечается, речь идет о 1711 гектарах, трансформация которых будет способствовать решению социальных проблем 11300 семей. "Люди в результате приобретут гражданские права", - отметили в ведомстве. Большая часть земель - 1629 гектаров - находится в Чуйской области страны, в Сокулукском и Аламудинском районах.

Подписанный закон серьезно ужесточил ответственность за подобные нарушения закона. Если раньше захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельхозназначения наказывался штрафом VI категории (от 120 до 300 тысяч сомов в зависимости от возраста осужденного) или лишением свободы II категории (от 1,6 до пяти лет в зависимости от возраста осужденного). Теперь подразумевает лишение свободы III категории (для несовершеннолетних от 2,6 до четырех лет, для других физических лиц - от пяти до 7,6).

Зона нестабильности

Хотя многие эксперты утверждают, что проблема стихийных застроек и захвата земель в Кыргызстане в последние годы спала, это не совсем так. Она даже приобрела новое значение. Показательным в этом плане стал недавний бунт жителей одного из жилмассивов столицы. Жители новостройки "Ак-Жар" перекрыли объездную дорогу и жгли шины, возмущаясь систематическим отключением электроэнергии. А все потому, что большая часть этих новостроек отапливается электричеством, увеличивая нагрузку на сеть, а также топит печи. Зачастую топливо для них граждане выбирают не самое качественное, используя различные отходы в виде тех же покрышек от авто или швейных. А значит, вносят свою лепту в проблему смога столицы по всему ее периметру, согласно той же "розе ветров". И это проблему хорошо ощутили с наступлением морозов в нынешнем году бишкекчане, оказавшись под замкнутым куполом сизого смога.

К тому же, новостройки, большая часть из которых разрослась на ранее захваченных землях, стоят на первом месте, согласно статистике правоохранителей, по количеству преступлений. А значит, создают некий очаг нестабильности.

В любом случае уже сейчас понятно, что "продавливание" власти самозахватчиками продолжится. Но чем в итоге оно может обернуться, если власти или кандидаты в преддверии выборов начнут пиариться на этой теме, даже страшно представить.