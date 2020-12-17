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Глава стройкомпании "Аде" "кинул" кыргызстанца? (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Житель Иссык-Кульской области Эмиль Турдумамбетов обратился к руководству правоохранительных органов Кыргызстана с просьбой помочь ему восстановить справедливость. По его словам, он стал жертвой обмана со стороны директора строительной компании "Аде" гражданина Турции Деде Вакаса. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

Турдумамбетов неоднократно обращался по этому поводу в правоохранительные органы, но пока безрезультатно.

- Дело в том, что в Бишкеке я купил квартиру у строительной компании "Аде". Выплатил сумму в размере 18 тысяч долларов. Директор фирмы Деде Вакас обещал дать мне все соответствующие документы на квартиру, но так этого и не сделал. За это время я успел сделать ремонт в квартире, вложив в него12 тысяч долларов. Когда же я намеревался переехать в свою квартиру, то выяснилось, что замки уже Вакас поменял, - рассказал Турдумамбетов.

После этого случая пострадавший написал заявление в ГСБЭП.


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URL: https://www.vb.kg/395260
Теги:
мошенничество, строительство, Турция, Бишкек
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