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Нарушения на КПП. Новиков наказал сотрудников Минтранса и таможни

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- Екатерина Улитина
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Дисциплинарные взыскания получили сотрудники ответственные за нарушения в работе контрольно-пропускных пунктов на границах, а также за задержку запуска программы "Сводный пост". Об этом стало известно во время совещания о ходе цифровизации процедур налогового администрирования под председательствованием исполняющего обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков.

В ходе совещания были обсуждены этапы реализации автоматизированной информационной системы "Сводный пост", аналитической системы контроля НДС и цифровой маркировки товаров (включая лекарственные средства).

И.о. премьер-министра отметил, что правительство Кыргызской Республики работает над внедрением масштабных проектов в рамках государственной программы по цифровизации экономики, в том числе по внедрению ряда компонентов фискализации налоговых процедур, направленных на создание благоприятных условий для бизнеса по ведению деятельности в новом цифровом формате.

Артем Новиков высказал критику относительно неудовлетворительной и недостаточной работы на контрольно-пропускных пунктах по внедрению пилотного проекта автоматизированной информационной системы "Сводный пост".

"Перед нами поставлена важная и серьезная задача – ликвидировать возможные коррупционные риски на границе. Были поставлены четкие задачи о внедрении в пилотном режиме автоматизированный системы "Сводный пост", а также автоматизации таможенных пунктов пропуска и систем весогабаритного контроля. К сожалению, сегодня мы убедились, как на практике реализуются решения Правительства. Я хочу подчеркнуть важность качественной и своевременной реализации единой информационной налоговой, таможенной, пограничной и весогабаритной системы. 20 декабря 2020 года автоматизированная система "Сводный пост" должна быть запущена в пилотном режиме на КПП "Чалдовар - Автодорожный", "Ак-Тилек -Автодорожный", "Чон-Капка – Автодорожный. Недоработанные компоненты этой системы тормозят ее внедрение в полном объеме. Хочу отметить, что автоматизированная система нужна в первую очередь налоговой службе, так как при ее полной реализации коррупционные риски будут ликвидированы, а все собранные средства направлены на пополнение республиканского бюджета", - сказал он.

По итогам выездных совещаний приняты соответствующие меры в отношении ответственных лиц.

За неоднократное неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, учитывая ранее непогашенные и неснятые дисциплинарные взыскания, освобожден от занимаемой должности начальник Чуйского территориального управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики. Понижен в должности и переведен на другую должность начальник пункта весогабаритного контроля "Иркештам".

В целом в системе Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики произведены ротации 22 сотрудников пунктов транспортного контроля "Ак-Тилек" и "Чалдовар", 11 сотрудников пунктов транспортного контроля "Чон-Капка" и "Кызыл-Адыр".

В связи с выявленными нарушениями при исполнении должностных обязанностей сотрудников Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики в отношении личного состава сотрудников Юго-Западной таможни принят ряд мер.

  1. Начальник пункта пропуска "Кайрагач" группы предварительных таможенных процедур Центра таможенных процессов таможни "Баткен" понижен в должности и переведен на должность инспектора.
  2. Начальник Центра таможенных процессов "Ош", курировавший организацию таможенного контроля в южном регионе, понижен в занимаемой должности на две ступени и переведен на должность главного инспектора.
  3. Начальник пункта пропуска "Достук" понижен в занимаемой должности на две ступени и переведен на должность старшего инспектора группы предварительных таможенных процессов и направлен нести дальнейшую службу на другой участок работы.
  4. Остальной личный состав пункта пропуска "Достук", занимавший должности старших инспекторов, понижены в занимаемых должностях и переведены в подразделения сопровождения и дежурную службу.

В настоящее время по данному инциденту проводится внутренняя служебная проверка управлением внутренних расследований и предупреждения коррупции и по итогам проверки будет предоставлена соответствующая информация.

Кроме того, на завершающей стадии находится служебное расследование в отношении должностных лиц налоговых структур, курирующих вопросы контроля и учета ввоза товаров. О результатах служебной проверки будет сообщено позднее.

Артем Новиков отметил, что всё взаимодействие на контрольно-пропускных пунктах должно проходить только в электронном формате.

"При реализации проекта должен быть полностью исключен человеческий фактор. Необходимые товаросопроводительные документы не должны заполняться перед или в присутствии ответственных сотрудников этих служб, все действия должны проходить на бесконтактной основе. Я на 95% уверен, что в настоящее время, даже в случае запуска системы, бумажная волокита будет продолжаться. Необходимо серьезно доработать этот компонент", - подчеркнул и.о. премьер-министра.

При обсуждении аналитической системы контроля НДС и цифровой маркировки товаров (в том числе лекарственных средств) Артем Новиков особо подчеркнул своевременность реализации этих проектов.

"Все мероприятия в рамках цифровизации налогового администрирования должны пройти в установленные сроки. За несвоевременность исполнения этих задач каждый руководитель несет персональную ответственность", - сказал он.

По итогам совещания профильным государственным органам поручено решить все имеющиеся технические проблемы, в том числе обеспечить полноценное функционирование информационной системы "Сводный пост" и системы весогабаритного контроля. Контроль за реализацией проектов по преобразованию налоговой и таможенной службами будет вестись на ежедневной основе.


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URL: https://www.vb.kg/395262
Теги:
граница, налоги, Артем Новиков, таможня
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