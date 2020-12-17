В Бишкеке пройдет турнир "Наристе"

По многочисленным просьбам любителей футзала традиционный новогодний турнир по их любимому виду спорта, не смотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, обязательно состоится. Об этот сообщили VB.KG в Дирекции по неолимпийским видам спорта Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Состязания пройдут с 3 по 9 января в столичном Дворце спорта.

Организаторы турнира пока не сообщают о том, сколько команд примут участие в "Наристе", но все дружины, как и в прошлые годы, будут распределены по четырем группам: работники госструктур, а также любители - ветераны свыше 35, 45 и 50 лет. Ожидается также, что к нам приедут несколько команд из Казахстана, однако, этот вопрос пока остается открытым. Организаторы соревнований также задумываются о том, чтобы создать группу 60-летних аксакалов, но эта идея пока не нашла поддержки у спортивных чиновников. Возможно, игры пройдут без зрителей, а у всех участников турнира будет измеряться температура.

Турнир "Наристе" проводится в Бишкеке с 1999 года. Сначала в нем приняли участие 8 команд, но с каждым годом количество дружин увеличивалось, ведь футзал на сегодняшний день в республике по праву считается одним из самых популярных игровых видов спорта.