Нургазы Анаркулов: Месторождение "Жетим-Тоо" останется в госсобственности

Заведующий отделом информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Нургазы Анаркулов прокомментировал заявления отдельных политиков о якобы передачи месторождения Жетим-Тоо китайской компании.

По его словам, месторождение "Жетим-Тоо" находится в государственной собственности.

"В последнее время определенные политические деятели начали распространять недостоверную информацию относительно того, что месторождение Жетим-Тоо якобы передали китайской компании, которая в последующем будет ее разрабатывать, а в дальнейшем и вовсе захватит нашу землю.

В результате таких безответственных заявлений, общественность вводится в заблуждение, нарастает напряженность и негативное отношение, как к органам власти, так и к инвесторам.

Я официально заявляю, что все подобные заявления являются ложными и имеют только одну цель – "раскачать" ситуацию в стране в предвыборный период", - сказал он.

Анаркулов отметил, что месторождение "Жетим-Тоо" находится в государственной собственности, и никакая иностранная компания не владеет правами на ее разведку или разработку.

"Данное месторождение железа, расположенное в Нарынской области, является самым крупным объектом в республике по запасам черных и цветных металлов. Предварительные запасы железной руды по одному из перспективных участков данного месторождения Дангы составляют 539 млн тонн.

Государство планирует самостоятельно разрабатывать указанное месторождение, для чего будет создана отдельная государственная компания.

Самостоятельная разработка данного месторождения откроет дополнительно более тысячи рабочих мест.

Все доходы от разработки данного месторождения будут оставаться в Кыргызстане. Срок разработки месторождения более 55 лет. По предварительным расчетам, прибыль только от разработки участка Дангы составит более 200 млн долларов США в год.

Это позволит увеличить доходы бюджета, направить денежные средства на различные социальные программы, а часть денег использовать для погашения внешнего долга страны, который мы сможем закрыть за короткое время", - добавил он.

При разработке месторождения будут учтены все экологические нормы и требования, внедрены самые передовые технологии.

"Разработка данного месторождения будет осуществляться поэтапно. На первом этапе необходимо будет произвести геологоразведочные работы и поставить запасы на государственный баланс. На втором этапе будет осуществлено проектирование и строительство обогатительной фабрики и инфраструктуры. И, наконец, уже на третьем этапе начнется разработка месторождения и обогащение руды.

При реализации данного проекта, кроме выплаты обязательных налогов, будут соблюдаться интересы местного сообщества, так как будет производиться отчисление 2% от валового дохода в Фонд развития Нарынской области.

Кроме того запуск разработки месторождения позволит запустить и вспомогательные производства товаров и услуг, где еще будет создано более 3 000 рабочих мест. Все закупки товаров и услуг для строительства и запуска производства, а также его функционирования будут производиться в Кыргызской Республике", - сказал Нургазы Анаркулов.