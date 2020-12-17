Концлагерь "Шталаг". Обнародованы имена жертв-кыргызстанцев (фото)

Жительница Ат-Баши Бактыгуль Акунбаева начала искать своего дедушку, пропавшего без вести во время ВОВ, и ее поиски привели к тому, что она провела свое исследование и про других военнопленных.

Она собирала материалы из открытых источников – общественного фонда "Мемориал" и "Память народа" (Минобороны России). Об этом сообщила VB.KG команда "Эсимде" в лице Эльмиры Ногойбаевой, Заремы Колкомбаевой, Гульзат Алагоз кызы.

"Эсимде" совместно с Бактыгуль Акунбаевой разработала сайт http://tutkun.kg. Там можно найти списки, копии архивных документов людей, покинувших территорию Кыргызстана во время Второй мировой войны и попавших в плен.

Лагерь Шталаг I-B "Хоенштайн" (Польша) был одним из самых крупных в Восточной Европе нацистских лагерей для военнопленных.

Нынешнее название Хоенштайна – город Ольштынек.

Во время Второй мировой войны количество военнопленных там достигло 650 000 человек.

Там похоронено 55 тысяч военнопленных, из них около 50 тысяч советских солдат. Самый худший период в Хоенштайне совпал с зимой 1941-1942 годов. За этот период погибло около 25 тысяч человек.

Кыргызстанцы, захороненные в Ольштынек:

Юсупов Малдаш, 1924 г.

Сатбаев Маумат, 1900 г.

Матмуратов Абдулазиз, 1895 г.

Ачилдиев Мирза, 1890 г.

Тайманов Абзамат, 1892 г.

Тумаев Казмали, 1920 г.

Абмалеев Сарвай, 1899 г.

Сайдалиев Мумен, 1916 г.

Адылбаев Ибрагим, 1925 г.

Шамарканов Асан Молтаянович, 1922 г.

Тухобаев Шаршеке, 1920 г.

Бериков Ильяс, 1924 г.

Исаев Кедир, 1921 г.

Калкаманов Кадырбек, 1923 г.