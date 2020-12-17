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Выпускники детских домов зарабатывают деньги на свой будущий социальный дом

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- Айжан Мамбеталиева
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Парни и девушки - подопечные общественного фонда "Наш голос" шьют сувениры, новогодние игрушки, подушки и мастерят из дерева елки, необычные светильники, продают их и собирают деньги на стройматериалы для своего будущего социального дома.

Приобретая их, горожане приближают ребят к их мечте, вносят свой вклад в строительство, которое запланировано на весну следующего года.

Недавно девушки и юноши, вместе с другими мастерами хендмейда, приняли участие в предновогодней выставке-ярмарке на территории одной из кофеен. Их изделия пользовались особой популярностью, может быть, потому, что они рассказывали посетителям, что на вырученные средства хотят купить цемент и песок для фундамента. Новогодние атрибуты вмиг расхватали, а у детей появились заказы от новых клиентов.

Корреспондент "Вечерки" побывала в мастерских, чтобы посмотреть, как создаются сказочные гномы и чудо-елки. Девушки трудятся в офисе фонда, находящегося в одном из столичных торговых центров. В мастерской царит творческий беспорядок, кругом заготовки для будущих изделий. Девушки изготавливают необычную елку из бумаги, другие трудятся над игрушками из фетра. А в сторонке ждут своих новых хозяев уже готовые гномы, Дедушки морозы, снеговики.

Оказывается, это не просто мастерская, а так называемая психологическая арт-студия, творчество, как известно, захватывает, отвлекает от повседневных проблем, которых у молодых особ, как говорится, целый воз и маленькая тележка. К тому же с мастерицами работает опытный психолог, беседует с ними, и девушки раскрываются и начинают рассказывать о своих тревогах и переживаниях.

Столярная мастерская, в которой трудятся мальчишки, находится в селе Новопокровка. Там же находится дом, где сейчас живут парни. В мастерской целый лес необычных деревянных елок самых разных дизайнов. Но настоящий хит сезона – елочка с круглыми прорезями для новогодних шариков. Интересно, что каждый год хозяева могут эти шарики менять на другие игрушки, получается, что ежегодно елка – как новая.

Общественный фонд "Наш голос" уже 14 лет снимает дома для бывших детдомовцев. Конечно, это неудобно, приходится переезжать с места на место. Да и аренда не из дешевых. Недавно сотрудники фонда посчитали, что за эти годы потратили только на съемное жилье не менее 45 тысяч долларов.

Глобальный детский фонд знал об этой проблеме и летом выделил деньги общественному фонду "Наш голос" на покупку участка в селе Новопокровка. В начале осени был приобретен участок размером 10 соток. На нем ребята хотят начать строительство и твердо верят, что следующий Новый год будут встречать уже в своих новых хоромах.

Узнав об этом, горожанка Ольга Волосатых запустила в социальных сетях Интернета флеш-моб "Плюс мой кирпич". Она написала, что в разных городах мира соборы, набережные строились за счет продажи кирпичей жителям. Любой человек мог купить именной кирпич, который использовали при строительстве каких-то теперь уже достопримечательностей. А ведь каждый из нас может внести свой вклад в строительство дома-мечты для выпускников детдомов! Эту добрую акцию уже поддержали десятки самых разных людей, каждому хочется заложить свой именной кирпич в это доброе начинание. Поэтому изделия ребят продаются сразу, а копилка их мечты пополняется. Елки, изготовленные ими, уже сияют в разных уголках страны и украшают кафе, рестораны, медцентры, квартиры и офисы, поднимают людям настроение.

Все заказы на новогодние (и не только) изделия можно оформить и тем самым тоже внести свою лепту в строительство будущего дома, обратившись в общественный фонд "Наш голос" по телефону: +996 779 545 753.


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URL: https://www.vb.kg/395271
Теги:
благотворительность, молодежь, Новый год, строительство, сироты
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