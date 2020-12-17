Сегизбаев: Текебаев самый сильный политик, который нужен стране

Вчера, 16 декабря, экс-глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдил Сегизбаев в разговоре с журналистами выразил сожаление, что в 2017 году разорвал отношения с Омурбеком Текебаевым.

По его словам, Текебаев сильный политик, который нужен стране.

"На меня часто давили властьпредержащие, но я не дал прекратить ни одного дела. Я даже сорился со многими политиками. Сожалею, что разорвал отношения с Омурбеком Чиркешовичем. Это самый сильный политик, который нужен стране. Я не мог оставаться в стороне, так как это бы означало прекратить дело. Люди говорят, что боялся, но я шел до конца. Возможно, и Атамбаев этого не ожидал. Я не знаю, какими будут наши отношения в будущем. У меня нет особой надежды, но Текебаеву могу открыто сказать, что работал в рамках закона", - сказал он.

Источник: kyrgyztoday.org