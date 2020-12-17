Президент РФ высказался о протестах в Кыргызстане

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние протесты в Кыргызстане, которые имели место после состоявшихся в октябре парламентских выборов. Этой темы глава РФ коснулся в ходе большой ежегодной конференции, прошедшей 17 декабря.

Происходящее в республике российский лидер, отвечая на вопрос о событиях в некоторых государствах СНГ, назвал "чехардой". В этой связи Владимир Путин отметил, что "уровень политического сознания, уровень зрелости институтов" в странах постсоветского пространства ниже, чем в европейских, на которые они стремятся равняться.

По его словам, во Франции или в Германии политическая система "складывалась десятилетиями, а может, столетиями". "И парламентская форма правления там складывалась точно столетиями, политические партии традиционные со своей понятной, устойчивой политической платформой, понятной гражданам, избирателям, она существует", - констатировал президент РФ.

"В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, я бы сказал так…это результат поиска своего пути", - добавил глава Российской Федерации.