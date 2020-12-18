Есть вещи, в значимости которых уже не нужно никого убеждать. И акция "Делай добро и бросай в корзину" - как раз из этой категории. Одиннадцатый год проводится она в столице! И каждый раз удается собрать несколько тонн подарков для детей с инвалидностью, живущих во всех уголках нашей родины. В этом году акция стартует 16 декабря и продлится до 20 декабря. Подарить детям чудо можно в каждом магазине "Народный" и "Глобус" - у касс будут стоять фирменные тележки для сбора подарков. В следующую среду ждем каждого из вас! Можно купить подарок детям в магазине или принести с собой.

Сортировать и распределять подарки помогут сами родители "особенных деток", живущих в разных областях Кыргызстана. Это тоже традиция, позволяющая не только привлечь к помощи самих нуждающихся, но и показать им, что каждая конфетка или игрушка доходят до адресатов. Одиннадцать лет назад эта акция была организована торговым домом "Народный", "Вечеркой" и "Дизель–форумом". Но на сегодня она объединила уже сотни людей! В этот раз на помощь к нам пришли волонтеры Национального общества Красного Полумесяца - именно они будут рассказывать покупателям об акции и предлагать поучаствовать в ней.

Что можно положить в корзину:

сладости, можно взять и готовые подарочные наборы;

продукты питания, соки в тетрапакетах (чтобы безопасно было транспортировать), детские каши (смеси), консервы, крупы, макароны;

канцтовары, предметы для творчества;

МАЛЕНЬКИЕ игрушки, спортивный инвентарь (скакалки, мячи, фитболы);

мыломоющие товары и средства гигиены, особенно памперсы - с третьего по шестой размер, можно также взрослые одноразовые подгузники первого размера;

ходунки, прыгунки (можно б/у), санки;

только новые детские и подростковые носки и колготки (родители очень просили).

Что категорически не принимаем:

деньги;

плюшевые игрушки, старые диски с мультфильмами;

соки и напитки в стеклянной таре (она может лопнуть на морозе во время транспортировки).

Кому пойдут ваши подарки

Мы работаем исключительно с родительскими объединениями - они не могут украсть помощь у своих же детей. За эти годы многие родительские организации "возмужали" и превратились в полноценные фонды. Нам уже прислали обновленные списки ребятишек, которые ждут ваших подарков. Их сейчас уже больше двух тысяч!

Ваша помощь пойдет деткам из Ат–Башынского центра дневного пребывания для детей–инвалидов, Нарынского центра дневного пребывания "Ак–Байрак", Ошского реабилитационного центра и фонда "Солнце светит всем одинаково", Таласского центра для детей–инвалидов "Бекнур", Кызыл–Кийского центра для детей–инвалидов "Луч солнца". Также акцией охвачено Общество родителей детей–инвалидов села Беш–Кунгей, две бишкекские начальные спецшколы, в которых обучаются дети с ментальными нарушениями, и центр дневного пребывания и реабилитации детей с особыми нуждами здоровья в селе Ленинском. Ну а если останутся подарки, мы передадим их подопечным нижне–серафимовского дома–интерната для инвалидов - лично в руки каждому.