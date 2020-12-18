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Задержан кыргызстанец, воевавший в Сирии в формированиях террористов

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- Екатерина Улитина
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16 декабря спецслужбы задержали члена международной террористической организации (МТО), гражданин КР С.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что С.Т. прошел боевую подготовку в Сирии и участвовал в боевых действиях против Правительственных сил в составе

МТО.

В рамках досудебного производства задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению преступных связей С.Т. и иных

эпизодов совершенных им преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/395284
Теги:
ГКНБ, терроризм, Кыргызстан
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