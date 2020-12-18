Мигрантам продлили сроки пребывания в России до 15 июня 2021 года

Указ Президента России Владимира Путина № 274 о положении иностранных граждан продлен до 15 июня 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

15 декабря был подписан Указ № 791 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Руководство Федерации мигрантов России отмечает, что еще в ноябре иностранные граждане начали обрывать телефоны колл-центра в надежде на радостную новость. За несколько дней до подписания положения, колл-центр Федерации мигрантов России получил сотни звонков, иностранные граждане звонили с жалобами на то, что в миграционном центре Сахарово им не выдают готовые патенты и говорят о том, что нужно сделать новую регистрацию.

Теперь в соответствии с данным положением иностранным гражданам до 15 июня 2021 года не нужно продлевать:

документы о временном пребывании, включая продление виз; сроки постановки на учет по месту пребывания; сроки временного и постоянного проживания, включая продление вида на жительство.

Кроме того, с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 в отношении иностранных граждан приостановлены:

решения о депортации и административном выдворении за пределы Российской Федерации; сроки нахождения за пределами России для лиц, которые имеют РВП, ВНЖ или свидетельство участника Госпрограммы и находятся сейчас за рубежом.

"Очень хорошо, что Указ продлили, мы этого действительно ждали. Теперь целых полгода мигранты смогут спокойно находиться в России. Очень надеемся, что к июню ситуация в стране в принципе нормализуется", - комментирует президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.