Финполом выявлен факт хищения айыл окмоту денежных средств из бюджета

Финансовой полицией выявлен факт злоупотребления должностным положением, сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовой полицией по Араванскому и Ноокатскому районам Ошской области расследуется досудебное производство в

отношении должностных лиц айыл окмоту Ноокатского района, по факту хищения денежных средств выделенных из бюджета государства.

"Установлено, что ответственные лица одного из айыл окмоту Ноокатского района заключили договор на закупку строительных материалов с ОсОО "Б.С." на сумму около 1 миллионов сомов, после чего, злоупотребляя своими служебным положением в нарушении условий договора, составили фиктивный акт приема-передачи и перечислили указанные денежные средства на расчетный счет ОсОО, без фактического получения материалов", - информируют в Финполе.

По данному факту СУ ГСБЭП при ПКР по Ошской области возбужденного уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного статьей 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводится комплекс соответствующих мероприятий, направленных для привлечения к ответственности должностных лиц сельской управы, а также на полное возмещение денежного ущерба в бюджет государства.