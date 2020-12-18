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Мадумаров заявил об угрозах членам его штаба. Милиция начала проверку

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- Екатерина Улитина
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Начато досудебное производство по сообщению кандидата в президенты Адахана Мадумарова о поступающих угрозах членам его регионального избирательного штаба.

В эфире телеканала ОТРК Адахан Мадумаров рассказал, что в Иссык-Кульской области существует группа молодых людей, которая всячески препятствуют работе кандидатов в президенты в регионе. Членам штаба Мадумарова от них якобы, поступают угрозы, и настоятельные просьбы остановить агитацию.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что от Адахана Мадумарова или от членов его штаба не поступало сообщений о нарушениях или угрозах. Тем не менее правоохранительные органы зарегистрировали озвученные кандидатом факты в едином реестре преступлений и проступков и начали досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/395293
Теги:
Адахан Мадумаров, выборы, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, УВД
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