Мадумаров заявил об угрозах членам его штаба. Милиция начала проверку

Начато досудебное производство по сообщению кандидата в президенты Адахана Мадумарова о поступающих угрозах членам его регионального избирательного штаба.

В эфире телеканала ОТРК Адахан Мадумаров рассказал, что в Иссык-Кульской области существует группа молодых людей, которая всячески препятствуют работе кандидатов в президенты в регионе. Членам штаба Мадумарова от них якобы, поступают угрозы, и настоятельные просьбы остановить агитацию.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что от Адахана Мадумарова или от членов его штаба не поступало сообщений о нарушениях или угрозах. Тем не менее правоохранительные органы зарегистрировали озвученные кандидатом факты в едином реестре преступлений и проступков и начали досудебное производство.