Фермерам-животноводам предложили новые решения проблем

Решить вопрос преодоления страха рисков банков и государства перед фермерами могут помочь так называемые "интеграторы". Об этом на встрече с главой Минсельхоза Тилеком Токтогазиевым рассказал руководитель российского Национального союза производителей мяса Роман Костюк.

По его словам, фермер – главный, и это не обсуждается. Но ему нужен партнер, который вместе с ним будет зарабатывать деньги.

- Проблема фермеров в том, что у банков и государства существует полная невозможность работать с ними напрямую. У банков для этого есть свободные деньги, у государства и фермера желание, но возможности нет. А все из-за тотального недоверия. Поэтому, нужны организаторы фермерского кластера - интеграторы. Они будут помогать фермерам в содержание врачей, зоотехника, недостающих кормов. В итоге фермеры-животноводы будут понимать, что им помогут. Деньги также интеграторам надо будет платить не сразу, а в конце года. Осенью между ними происходит расчет, все идет официально. К тому же, интегратор может прийти в банки, в государство, под свою гарантию взять для своих фермеров деньги. Иногда помогает залогом и поручительством. В итоге риски банков сходят к нулю, и они уже не боятся с ними работать. По сути, интеграторы помогают фермеру и государством упразднить страх друг перед другом. То есть, эта система дает недостающие звено обслуживания, - подчеркнул Костюк.

Он добавил, что подобная схема дает положительные результаты и в молокопроизводстве.

Эксперт из РФ также поделился, как решить экспортные проблемы:

Напомним, глава Минсельхоза поделился видео со встречи с отечественными производителями и переработчиками мяса.