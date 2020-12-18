Мырзакматов призвал кандидатов в президенты отказаться от личных амбиций

Экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов призвал соотечественников и кандидатов в президенты отказаться от личных амбиций во время предвыборного периода. Об этом он заявил в своем обращении, которое опубликовал на своей странице в соцсети.

"2020 год был годом лишений и потерь для всего человечества. Мировое сообщество столкнулось с различными бедствиями, экономическими и социальными испытаниями. Многие страны мира, включая Кыргызстан, не избежали проблем, стоящих перед человечеством. Вдобавок к этому обострилась социально-политическая напряженность в стране, плюс еще октябрьский переворот. После этого различные политические силы подняли свои головы и начали выдвигать своих кандидатов на президентские выборы, которые пройдут 10 января 2021 года. В настоящий момент стороннему наблюдателю может показаться, что нашу маленькую страну хотят растащить во все стороны. Не дай Бог! Такое впечатление, что кандидаты озабочены исключительно натравливанием своих сторонников на своих соперников, расколом страны и беспочвенными оскорблениями. Складывается впечатление, что у некоторых кандидатов нет цели работать над проблемами простых людей. Они как будто хотят только усугубить ситуацию в стране.

Дорогие соотечественники! Уважаемые кандидаты!

Я хотел бы призвать всех вас провести президентские выборы 10 января в рамках закона. Призываю вас отказаться от личных амбиций во имя будущего страны и ради мира в нашем обществе. Наша страна едина, ее будущее никого не должно оставлять равнодушным!, - написал Мырзакматов.