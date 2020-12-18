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Россияне рассказали, какой спрос остается на трудовом рынке для мигрантов

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- Виктория Гунгер
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В 2020-ом во время пандемии уехали из РФ те мигранты, кто работал в одиночку и не смог закрепиться. Остальные здесь. Также продолжают обучение студенты, в основном из Кыргызстана и Казахстана. Об этом на онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" рассказала российская журналистка Яна Янушкевич.

Она отметила, что фрукты и овощи продолжают поступать. Наработанные контракты как существовали, так и остаются.

- В этом плане мы друг без друга обойтись не сможем. В целом, массово трудовые мигранты из Центральной Азии, например, из Новосибирска не уезжали. Несмотря на пандемию, в городе наблюдается взрывной ажиотаж на ремонт квартир. Цены за качественный ремонт существенно выросли. Спрос на услуги специалистов в этой области очень большой, - пояснила Янушкевич.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/395304
Теги:
безработица, миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Мигрант
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