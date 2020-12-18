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"Общество КР лихорадит в связи с предстоящими изменениями в Основной закон"

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- Виктория Гунгер
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Наше общество лихорадит в связи с предстоящими изменениями в Основной закон Кыргызстана. Оно успело поделиться на тех, кто "за" и "против" поправок в Конституцию. Об этом на онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" заявила политолог Алина Молдокеева.

Она напомнила, что 10 января должен состояться референдум и досрочные выборы президента

- Остается уповать на то, что все пройдет в рамках закона, а народ сохранит свое стремление к мирному решению вопроса. Делать конкретные прогнозы, считаю, будет возможным вслед за изменениями, которые принесет январь 2021 года, - подчеркнула Молдокеева.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/395306
Теги:
выборы, Конституция, референдум, Кыргызстан, политика
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