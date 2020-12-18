Текебаев призвал сопартийцев мобилизовать людей на борьбу за парламентаризм

Омурбек Текебаев призвал сопартийцев активно агитировать за избрание на референдуме парламентской формы правления в Кыргызстане, "хоть и сам референдум незаконен".

Лидеру "Ата Мекена" очевидно, что "Кыргызстану необходимо народное правление - парламентское правление". При этом он считает, что последние 30 лет страна практически живет при президентской форме правления.

"Три революции в Кыргызстане, народное восстание, были против личной власти и произвола. Кыргызстан еще не видел настоящего народного правления - парламентской формы правления. Парламентская форма правления - это политическая система, основанная на политической конкуренции, которая обеспечивает движение людей, реальную власть общественного мнения и народное представительство. Дорогие соотечественники! Не будем забывать историю. Сделаем из этого правильный вывод!", - сделал обращение Текебаев со своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 10 января 2021 года состоится референдум по определению формы правления в стране.

"Хочу отметить, что референдум проводится с грубым нарушением Конституции и законодательства. (...) Но даже, если это незаконно, уважаемые сопартийцы, от имени партии прошу вас не только проголосовать на этом референдуме за парламентскую республику, но и мобилизовать других людей бороться за парламентскую республику", - призвал главный социалист страны.

Что касается выборов президента, то тут Текебаев разрешает своим сопартийцам сделать свободный выбор. Но, при этом, помнить, что выборы пройдут, а партия продолжит работу.

"Внутри партии шла дискуссия о том, какого кандидата поддержать. Мы не смогли договориться. Выбор членов партии зависит не только от идеологических особенностей кандидатов, но и от их личных качеств и истории. Поэтому партия объявляет свободное голосование на президентских выборах. Однако не будем нарушать единство партии, выбирая того или иного кандидата. Выборы закончатся, а проблемы останутся. А еще останется партия "Ата Мекен", которая продолжит бороться с несправедливостью, ценой того, что все, кроме нас, будут разбросаны по теплым местам", - заключил Омурбек Текебаев.