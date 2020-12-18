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"Партии создаются за полгода до выборов. После мы не видим даже их штабов"

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан еще не видел настоящую партийную систему. Политические партии должны формироваться на основе идеологии. Об этом на онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" заявил гражданский активист Амантур Манапбаев.

Однако, по его словам, выборы должны быть не борьбой капиталов, компроматов и черного пиара, а борьбой программ.

- В нашей стране партии создаются за полгода до выборов. Они проходят в парламент, после чего мы не видим ни штабов этих партий, ни структурных подразделений. Я считаю, что с учетом исторических обстоятельств и специфики Кыргызстана нам необходимо развивать парламентаризм и укреплять партийные институты. Необходимо менять не Конституцию, а избирательное законодательство, - подчеркнул Манапбаев.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/395308
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, политика
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