"Партии создаются за полгода до выборов. После мы не видим даже их штабов"

Кыргызстан еще не видел настоящую партийную систему. Политические партии должны формироваться на основе идеологии. Об этом на онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" заявил гражданский активист Амантур Манапбаев.

Однако, по его словам, выборы должны быть не борьбой капиталов, компроматов и черного пиара, а борьбой программ.

- В нашей стране партии создаются за полгода до выборов. Они проходят в парламент, после чего мы не видим ни штабов этих партий, ни структурных подразделений. Я считаю, что с учетом исторических обстоятельств и специфики Кыргызстана нам необходимо развивать парламентаризм и укреплять партийные институты. Необходимо менять не Конституцию, а избирательное законодательство, - подчеркнул Манапбаев.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".