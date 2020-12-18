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Таласцы вручили Садыру Жапарову орден за "чистоту"

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- Мария Стрельцова
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Члены общественного объединения "Талас ынтымагы" наградили кандидата в президенты Садыра Жапарова нагрудным знаком "Тарых таза адамдардан куралат" (буквальный перевод - История создается из чистых, честных людей). Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил Максат Чакиев, он же является главой наградного комитета.

Вручение состоялось в Таласе в культурно-историческом комплексе "Манас Ордо".

Максат Чакиев – бывший заместитель министра культуры, информации и туризма КР - директор департамента туризма при министерстве культуры, информации и туризма.


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URL: https://www.vb.kg/395310
Теги:
Садыр Жапаров, Таласская область
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