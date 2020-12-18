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В РФ выступили против запрета пластиковых пакетов в ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Министерство промышленности и торговли РФ выступило против запрета в России и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее такую инициативу озвучила Беларусь.

Как сообщается, Госкомитет по стандартизации Беларуси предложил запретить оборот некоторых видов пластиковой упаковки в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) - в целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации. Запрет предусматривается распространить на полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, этикетки из поливинилхлорида на пластиковых бутылках, упаковку из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты).

Такие предложения поступили в рамках изменений в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности упаковки". Но Минпромторг РФ посчитал их недостаточно аргументированными. Российское ведомство считает необходимым сначала изучить влияние запретов на рынки ЕАЭС.

Также отмечается, что ограничения, например, будут нарушать правила, действующие в связи с пандемией коронавируса. А именно: маски нужно выбрасывать в завязанных полиэтиленовых пакетах.


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URL: https://www.vb.kg/395313
Теги:
Беларусь, ЕАЭС
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