Мэрии даны ряд поручений по борьбе со смогом

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по вопросу экологической ситуации в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"На протяжении нескольких лет говорится о множестве факторов, влияющих на экологию столицы. У каждого профильного государственного органа данные по этому вопросу разнятся. Нет четкого видения о том, насколько тот или иной фактор влияет на загрязнение воздуха. Сегодня общий анализ показывает кратное превышение установленных норм загрязнения воздуха.

Вместе с тем, из 40 пунктов утвержденной в январе 2019 года программы по улучшению экологической ситуации выполнены всего три пункта, от которых экологическая ситуация в городе не зависит напрямую. Нам важно разработать конкретные меры по снижению экологической нагрузки", - сказал Артем Новиков.

В первую очередь, по его словам, это касается совершенствования механизмов расширения масштабов газификации жилых массивов вокруг столицы, газификации столичной ТЭЦ и переводу общественного и легкового транспорта на газомоторные виды топлива.

"В рамках инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан" в 22 жилых массивах вокруг города Бишкека проведен газ. В частности, к природному газу подключено более 14 тысяч домов. В настоящее время завершены работы еще по 5 населенным пунктам. Среди граждан необходимо пропагандировать принципы экологического образования и культуры, активно предлагая переходить на газовое отопление.

Правительством поддержана новая программа с участием финансовых институтов для установки газовых котлов в частных домах в рассрочку. Этот же вопрос касается и усиления работы по переводу муниципального и частного автотранспорта на газомоторное топливо. Для этого уже предприняты меры. В частности, обнулены таможенные пошлины на электромобили, разрабатывается программа по отсрочке на установку газового оборудования на зарегистрированные в стране автомобили", - отметил и.о. главы правительства.

Он особо остановился проблеме выбросов столичной теплоэлектроцентрали. "По одним данным до 20% выбросов приходится на ТЭЦ Бишкека. Точную цифру никто назвать не может.

При том, что в 2019 году штрафные санкции за несоответствие качества завозимого угля за весь осенне-зимний период составили 14 млн сомов, тогда как за неполные 3 месяца этого года – уже 68 млн сомов. Все это сжигает столичная ТЭЦ", - подчеркнул Новиков.

Чиновник поручил представителям соответствующих органов в оперативном порядке сделать соответствующие расчеты по возможности перевода Бишкекской ТЭЦ на газовое топливо. "Если затраты на уголь и газ примерно сопоставимы, то этот вопрос необходимо решать и как можно скорее. Проблема одна, а работы по ее решению много. Без комплексного подхода к решению данной проблемы мы также будем стоять на одном месте, а город Бишкек по-прежнему будет утопать в смоге", - заключил и.о. премьер-министра.

В ходе совещания также были даны поручения мэрии по переведу котельных на газ, решению вопросов строительства сортировочной линии на мусорном полигоне, реализации комплексной программы озеленения, а также изменению подходов в архитектурном проектировании с учетом розы ветров.