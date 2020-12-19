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Чекисты Кыргызстана отмечают профессиональный праздник

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 19 декабря 2020 года, в Центральном здании Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики проведено торжественное мероприятие, посвященное ко Дню работника органов национальной безопасности Кыргызстана.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер-министр КР Максат Мамытканов, ветераны, руководство и личный состав ГКНБ.

Вице-премьер-министр КР Максат Мамытканов зачитал текст поздравления, где поблагодарил сотрудников ГКНБ за хорошую проводимую работу в борьбе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и ОПГ. Также отмечено, что Госкомитет должен усилить свою работу по противодействию современным вызовам и принять все необходимые меры по защите национальной безопасности Кыргызстана. В конце своего выступления М.Мамытканов поздравил ветеранов и сотрудников Госкомитета с профессиональным праздником и пожелал всем крепкого здоровья и семейного благополучия.

В своем выступлении Председатель ГКНБ КР, генерал-майор Камчыбек Ташиев отметил, что 2020 год был очень сложным и перед чекистами предстоит кропотливая работа по обеспечению национальной безопасности. Также заверил, что сотрудники органов нацбезопасности и впредь будут с честью выполнять свой долг перед Родиной.

В завершении отличившимся сотрудникам были вручены награды.


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URL: https://www.vb.kg/395336
Теги:
ГКНБ, праздник, Кыргызстан
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