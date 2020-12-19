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Сурабалдиева ознакомилась с состоянием больниц Иссык-Кульской области

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- Бакыт Стамов
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Вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомилась с состоянием ряда медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Она приняла участие в церемонии открытия обновленного инфекционного отделения территориальной больницы Иссык-Кульской области в городе Чолпон-Ата.

В своей речи вице-премьер министр выразила искреннюю благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд и пожелала успехов в их нелегкой работе в борьбе за жизнь и здоровье населения.

"Пандемия сравнима с войной. Все мы хорошо помним события июня, которые вошли в нашу историю как "черный июль". Наши медицинские работники были на передовой, борясь за жизнь и здоровье каждого пациента. За это я выражаю огромную благодарность. Извлекая уроки из прежних ошибок, Правительство прорабатывает соответствующие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, поддержке медицинских работников, строительству и оснащению медицинских учреждений",- сказала она.

Отметим, здание инфекционного отделения было построено в 1986 году. На ремонт учреждения из республиканского бюджета было выделено 22 млн сомов. Отделение оснащено необходимым инвентарем, медицинским оборудованием.

Вице-премьер-министр приняла участие в церемонии открытия нового учреждения группы семейных врачей в селе Кара-Ой, посетила детский оздоровительный центр "Алтын Балалык", в котором летом функционировал дневной стационар для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

В ходе рабочей поездки вице-премьер-министр провела совещание с руководителя медицинских учреждений области, а также медицинскими работниками, в том числе молодыми ординаторами.

Во встрече приняли участие более 70 врачей и ординаторов, ряд из которых был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами полномочного представителя Правительства в Иссык-Кульской области.

Был обсужден комплекс актуальных вопросов в сфере здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в регионе.

По итогам совещания даны поручения профильным государственным органам и местным органам власти.

Кроме того, проведены совещания по вопросам обеспечения горячего питания в школах, а также по вопросам фостерных семей.


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URL: https://www.vb.kg/395339
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