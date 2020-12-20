Через тернии - к медалям

Известная кыргызстанская легкоатлетка Мария КоробицкаЯ, специализирующаяся в беге на марафонской дистанции, завоевала лицензию на Олимпийские игры 2021 года.

Путевку в Страну восходящего солнца наша спортсменка получила после преодоления самой трудной легкоатлетической дистанции 6 декабря в Ташкенте. Мария пробежала 42 километра 195 метров за 2 часа 26 минут 43 секунды, а для завоевания лицензии ей нужно было показать результат в 2 часа 29 минут 30 секунд. То есть олимпийский норматив был перекрыт почти что на три минуты. Другой представитель Кыргызстана Илья Тяпкин в столице Узбекистана занял второе место с результатом 2 часа 16 минут 7 секунд, но для получения лицензии ему необходимо было преодолеть 42 километра 195 метров за 2 часа 11 минут 30 секунд.

Коробицкая будет во второй раз участвовать в олимпиадах. В 2016 году на Играх в Рио–де–Жанейро она заняла в марафонском забеге всего лишь 94–е место с результатом 2 часа 47 минут 53 секунды. Сказались неопытность, волнение, может быть, были допущены просчеты при подготовке к Олимпиаде.

Легкой атлетикой Мария Коробицкая стала заниматься еще в школьные годы и специализировалась поначалу в преодолении более коротких дистанций. Она выигрывала чемпионаты республики, успешно выступала на международном турнире нашей прославленной олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой и многих других представительных турнирах. Но на чемпионатах Азии и мира медали высшей пробы завоевать не смогла. В 20–летнем возрасте Коробицкая уже хотела уйти из спорта, однако известный наш наставник Виктор Борисов (скончавшийся в начале этого года), специализирующийся на подготовке марафонцев, убедил талантливую легкоатлетку переквалифицироваться на преодоление 42–километровой дистанции.

Новая специализация Марии тоже давалась непросто. Победы, правда, на ее счету были, но не такие яркие и убедительные, как хотелось бы. И лишь через пять лет упорных занятий марафонским бегом она смогла попасть на Олимпиаду в Бразилии. После той Олимпиады Коробицкая продолжала упорно трудиться. Но успехи по–прежнему чередовались с неудачами. Так, на чемпионате мира 2019 года в Катаре Мария из–за жары сошла с дистанции, а в октябре прошлого года на марафоне в Амстердаме заняла седьмое место с результатом 2 часа 30 минут 40 секунд.

Последние два месяца перед состязаниями в Ташкенте Мария увеличила тренировочные нагрузки. Она понимала, что для завоевания лицензии ей осталось совсем немного. Теперь с ней работала дочь Виктора Борисова - Татьяна Борисова, чемпионка Азии и Азиатских игр. Борисова также стала за короткое время умелым наставником и смогла настроить Коробицкую на победный результат.

Но какое место займет Мария на Олимпиаде в Токио? Это вопрос со множеством неизвестных. Мировой рекорд в женском марафоне сейчас принадлежит кенийке Бриджит Костей, которая еще в прошлом году преодолела эту классическую дистанцию за 2 часа 14(!) минут и 4 секунды. Следовательно, Коробицкой нужно улучшить свой результат хотя бы на 12 минут. Эта цель невероятно сложная, но все равно нужно сделать все возможное для ее достижения. Ведь плох тот спортсмен, который не мечтает стать олимпийским чемпионом.

Напомним, что олимпийские путевки уже завоевали борец вольного стиля Айсулуу Тыныбекова, борец греко–римского стиля Атабек Азисбеков, пловец Денис Петрашов, бегуньи, специализирующиеся так же, как и Коробицкая, на преодолении марафона, Дарья Маслова и Юлия Андреева.