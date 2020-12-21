Баскетболисты открыли сезон

В столичной школе–гимназии №29 стартовал чемпионат страны по баскетболу. За победу сражаются семь команд высшей лиги и 16 дружин первого дивизиона. Все матчи проходят в упорной бескомпромиссной борьбе. И в этом нет ничего удивительного: баскетболисты соскучились по крупным соревнованиям.

Смелые люди работают в Федерации этого вида спорта. Летом, когда бушевала пандемия, они, получив добро на проведение турниров от столичных чиновников, организовали состязания по стритболу на свежем воздухе. А сейчас баскетболисты проводят соревнования в помещении. "Но мы соблюдаем все требования безопасности, - заявил корреспонденту "Вечернего Бишкека" генеральный секретарь Федерации Евгений Пехов, - убрали из зала сиденья для болельщиков, замеряем температуру у игроков. Пусть так, все лучше, чем сидеть без дела".

Произошли изменения и в структуре проведения чемпионата.

Не смогла принять участие в высшей лиге команда из Оша. Баскетболистов из южной столицы подвели спонсоры, сыграла свою роль и злосчастная пандемия. Ошане в прошлом году были крепкими середнячками, часто давали бой лидерам турнира. На юге страны любят баскетбол, секции по этому виду спорта созданы практически в каждом учебном заведении, а вот лучшая команда региона остается без поддержки спортивных властей региона.

Покинула высшую лигу и дружина "Мой телефон" из Бишкека. У этой команды закончился контракт со спонсорами, поэтому телефонисты и разошлись по другим клубам. А ведь когда–то они были чемпионами Кыргызстана. Но подобные печальные кульбиты в нашем баскетболе происходят нередко.

Но есть и приятные новости. Одному из лучших тренеров страны Ниязу Исакову удалось создать новый клуб: "Алга - КТУ "Манас". Исакову помогли сформировать новую команду руководители столичного спорткомитета и КТУ "Манас". Тон в игре этого клуба задает многоопытный нападающий Жаныш Адиев, ему активно помогают молодые баскетболисты. Уже сейчас "Алга - КТУ "Манас" демонстрирует уверенную и грамотную игру.

В чемпионате участвуют две команды одного клуба - "Гиннес–29": "Гиннес" и "Гиннес–юниор". И это только ужесточает конкуренцию в чемпионате. В обеих дружинах подобрались мастеровитые и перспективные баскетболисты, которым необходима постоянная игровая практика. Если бы в первенстве участвовала только одна команда спортклуба "Гиннес–29", то более десяти спортсменов сидели бы в запасе, а это в планы руководителей спортобъединения не входит. Перед ними всегда стоит только одна задача: подготовить как можно больше высококлассных баскетболистов.

В сильно обновленном составе выступает команда Кыргызского технического университета "Политехник". Дело в том, что многие игроки в нынешнем году закончили учебу в вузе, стали работать, а некоторые из них перешли в другие клубы. Главный тренер команды Александр Михайлов уже привык к текучке кадров, не ропщет по этому поводу, а просто ищет и находит среди студентов новые баскетбольные таланты. Его команда почти каждый год становится призером национального первенства и победителем Республиканской универсиады.

Есть в высшей лиге и любительские клубы: "Гризли", "Шум", "Легион". Трудно поверить, но факт: игроки этих команд сами платят вступительные взносы, покупают себе форму, платят за аренду тренировочных залов. Интересно, что команда "Гризли" представлена только выходцами из Иссык–Кульской области. Когда–то игроки этой дружины постигали баскетбольную науку на своей малой родине, а теперь вот объединились в Бишкеке для выступления в наци-ональном чемпионате. Похоже, что Иссык–Кульский областной спорткомитет даже и не подозревает о существовании этой команды.

Грустно осознавать, но факт: в стране нет ни одного полноценного профессионального клуба. Баскетболисты даже ведущих клубов совмещают занятия спортом с работой. А потому мастерство многих игроков растет медленно, да и на международной арене они выступают слабо именно по этой причине.

Команды высшей лиги сыграют между собой в два круга, а потом четверка лучших дружин будет сражаться в плэй–офф весной будущего года.

В первой лиге участвуют 16 команд. За переход в высший дивизион сражаются не только команды из Бишкека, но и представители Чуйской и Нарынской областей. И эти дружины предоставлены сами себе, но тем не менее они находят возможность принять участие в республиканском турнире. Играют, так сказать, для своего удовольствия.

К сожалению, Азиатская баскетбольная ассоциация пока не объявляла даты проведения континентальных турниров. Похоже, баскетболисты весь сезон будут сражаться только в наци-ональных первенствах.