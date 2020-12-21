Когда менять свечи зажигания

Неисправности свечей зажигания приводят к серьезным проблемам, в том числе к увеличению расхода топлива и потере мощности двигателя. Автовладельцу необходимо знать основные признаки необходимости замены свечей зажигания.

Единого мнения о том, как правильно и когда следует менять свечи зажигания, на сегодняшний день нет. Кто–то производит их замену буквально каждые 30–40 тысяч километров пробега, тогда как другие автолюбители меняют их лишь после появления признаков неисправностей и проблем с воспламенением топлива. Поговорим подробнее о признаках, при которых следует выполнять замену свечей зажигания.

Признаки необходимости замены свечей: двигатель начинает троить и нестабильно работать. Если мотор стал плохо держать обороты, существенно увеличился расход топлива, уменьшилась по ощущениям мощность, то подобное может свидетельствовать в том числе и о проблемах со свечами зажигания. Если отмечается мигание предупреждающей индикации "Чек энджин", подобное может говорить о наличии проблем в системе зажигания. Чаще всего причиной таких неисправностей являются вышедшие из строя старые свечи, которые требуют незамедлительной замены.

Появление детонации топлива свидетельствует не только об использовании некачественного горючего, но и о проблемах со свечами, которые не могут качественно поджигать смесь, что и приводит к детонации двигателя.

Если из выхлопной трубы идет густой дым, то подобное может свидетельствовать о неполном и неправильном сгорании топлива. В таком случае необходимо выполнять комплексную диагностику автомобиля, в том числе на компьютере со считыванием данных с различных датчиков и лямбда–зондов.

Также хозяин машины может провести первичную диагностику свечей зажигания, выкрутив и осмотрев их на наличие правильного зазора и отсутствия налета. Если появились выраженные признаки износа свечей, то следует их заменить, что не только сократит расход топлива, но и решит все проблемы в системе зажигания. Рекомендуется регулярно осматривать состояние свечей, в том числе на предмет отсутствия налета, который может возникать от применения не слишком качественного топлива. Также необходимо контролировать величину зазора, который на всех электродах должен быть одинаковым и полностью соответствующим требованиям автопроизводителя на конкретном двигателе.

В продаже можно найти различные модификации свечей зажигания, которые отличаются своими эксплуатационными характеристиками и, в частности, количеством электродов. Также электроды могут изготавливаться из простых сплавов или из иридия. Последние отличаются максимальной долговечностью и могут служить на протяжении 50–60 тысяч километров пробега и более. Выбирая свечи зажигания, необходимо в первую очередь учитывать их показатель калильного числа, которое указывается в технической документации к автомобилю.