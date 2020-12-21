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Кыргызстан выпустил марки к юбилеям Рафаэля, Бетховена, Бунина и Феллини

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- Александр Тузов
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Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики сообщил, что выпустил в обращение серию почтовых марок и почтовый блок Kyrgyz Express Post "Юбилеи выдающихся личностей".

Марка номиналом 75 сомов: 150 лет со дня рождения Ивана Бунина (1870-1953). Иван Алексеевич Бунин - выдающийся русский писатель, поэт, переводчик, почетный академик Санкт-Петербургской Академии наук. В 1933 году бежавший от большевиков во Францию Бунин получил Нобелевскую премию по литературе "за мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".

Марка номиналом 100 сомов: 100 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920-1993). Федерико Феллини - выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист, лауреат пяти премий "Оскар" и многих других международных премий и фестивалей. Он cчитается признанным классиком и новатором мирового кинематографа. Его фильмы "Ночи Кабирии", "Сладкая жизнь", "Восемь с половиной", "Рим Феллини", "Казанова Феллини", "Амаркорд", "Репетиция оркестра" стали неотъемлемой частью золотого фонда мирового кинематографического искусства.

Марка номиналом 150 сомов: 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770-1827), великого немецкого композитора и пианиста. Знаменитая девятая симфония Бетховена стала настолько популярной и значимой, что ее фрагмент "Ода к радости" был избран в качестве нынешнего Гимна Европейского Союза.

Почтовый блок номиналом 250 сомов: 500 лет со дня смерти Рафаэля Санти (1483-1520), гениального итальянского живописца, графика и архитектора эпохи Высокого Возрождения.

Марки выпущены в малых листах по 4 штуки в каждом листе. Тираж марок: по 5 000 штук. Тираж блока: 3 500 штук.

Марки и почтовый блок отпечатаны в типографии "Nova Imprim" в столице Молдовы Кишиневе.

Увы, Кыргызстан за 30 лет так и не наладил пока выпуск почтовых марок на собственной полиграфической базе.


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URL: https://www.vb.kg/395354
Теги:
кино, литература, Молдова, музыка, связь, юбилей, информационные технологии, художник
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