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Главная мечеть Бишкека: совместный выпуск почтовых марок КР и Турции

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- Александр Тузов
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Сегодня, в понедельник, 21 декабря, Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики вводит в обращение почтовый блок Kyrgyz Express Post "Совместный выпуск марок Кыргызстана и Турции. Главная мечеть Бишкека имени имама Сарахси".

Как подчеркивают в Госкомитете информтехнологий и связи, важным проявлением дружбы и сотрудничества Кыргызстана и Турции стало строительство на проспекте Жибек Жолу Главной мечети Бишкека, возведенной благодаря братской помощи турецкого государства. Мечеть открыли 2 сентября 2018.

Главная мечеть Бишкека носит имя выдающегося исламского ученого и проповедника имама Сарахси, жившего в ХI веке. Имам Сарахси был выходцем из Средней Азии, и вся его жизнь была связана с этим регионом. Умер имам в городе Узген, где находится его мавзолей.

Главная мечеть Бишкека - одна из самых больших в Центральной Азии. Высота каждого из четырех минаретов - 70 метров; общая площадь сооружения - 3,5 гектара; внутри мечети могут разместиться 8 тысяч человек, а на всей территории мечети - до 20 тысяч.

Почтовый блок отпечатан в типографии "Nova Imprim" в столице Молдовы Кишиневе. Тираж блока: 9 тысяч штук.


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URL: https://www.vb.kg/395355
Теги:
ислам, мечеть, Молдова, связь, Турция, Узгенский район, информационные технологии, мавзолеи
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