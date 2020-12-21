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Стоимость сома растет. Цена доллара упала до 79 сомов

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане продолжает расти курс национальной валюты.

Сегодня в обменных пунктах и кассах банка 1 доллар можно приобрести по курсу 79,8-79,9. Официальный курс Национального банка составляет 80,7.

Кроме того стоимость евро опустилась ниже 100 сомов до 97-98. Рубль подешевел с 1,1 до 1,08 сома.

Напомним, с октября наблюдалась тенденция снижения стоимости национальной валюты. По отношению к доллару цена доходила до 85 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/395359
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан
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Комментарии
кыргызбай
21.12.2020, 16:23

Спекуляция на валютным рынке. РФ стойко наблюдает как кыргызский сом издевается над рублем. НБ КР Главный аферист, на курсах наживаются все банкиры.  

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Улан
21.12.2020, 23:06

Пока выборы идёт вброс валюты на выборы, после выборов опять бакс словит стояк

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