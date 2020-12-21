Стоимость сома растет. Цена доллара упала до 79 сомов

В Кыргызстане продолжает расти курс национальной валюты.

Сегодня в обменных пунктах и кассах банка 1 доллар можно приобрести по курсу 79,8-79,9. Официальный курс Национального банка составляет 80,7.

Кроме того стоимость евро опустилась ниже 100 сомов до 97-98. Рубль подешевел с 1,1 до 1,08 сома.

Напомним, с октября наблюдалась тенденция снижения стоимости национальной валюты. По отношению к доллару цена доходила до 85 сомов.