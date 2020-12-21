Девочка попросила Ташиева о помощи. ГКНБ взял на контроль ее обращение

Девочка из Кеминского района Чуйской области обратилась к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

По словам ребенка, руководство школы, где работает ее мама, издевается над женщиной. Все началось после того как во время карантина у их семьи закончились деньги, и женщина попросила помощи у администрации школы.

Девочка в своем видеообращении попросила, чтобы в школе провели проверку.

Видеозапись была опубликована на Youtube 20 декабря.

Госкомитет национальной безопасности отреагировал на обращение.

"По обращению 9 летней девочки из Кеминского района Председателем ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым лично дано поручение Чуйскому управлению ГКНБ о проведении проверки школы. В настоящее время начата всесторонняя проверка по всем обстоятельствам указанных в данном обращении, в том числе материальное состояние семьи девочки. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, а также рассматривается вопрос об оказании материальной помощи данной семье, о чем общественность будет дополнительно информирована", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.