Местное население потребовало у "Альянс Алтына" долю от разработки Джеруя

Почему в 2 км от моего села инвестор Джеруя расположил хвостохранилище? Таким вопрос задался на пресс-конференции председатель Народной комиссии Бакыт Сейталиев.

Он отметил, что есть безопасное место для хвостохранилищ, пусть инвестор передвинет его туда.

- Еще одно требование – доля в 50 процентов от разработки месторождения. Свои компании принимают на подрядные работы, а про народ они забыли. Пусть работают прозрачно и открыто. Пусть предоставят нам документы, сколько денег выделяется, покажут общую сумму. Так как все думают, что до народа ничего не доходит. Все проблемы из-за того, что наемные руководители боятся дать документацию. У вас есть что скрывать? Примите меры, к своим работникам, - возмутился талассец Сейталиев.

Также представители Народной комиссии потребовали от "Альянс Алтына" пересмотреть свое отношение к работе.

- Там очень много нарушений. Если вы хотите работать в Таласе, вы должны полностью поменять свою позицию. Половина населения у нас занята выращиванием фасоли, где гарантия, что если Джеруй заработает, это не скажется на сельском хозяйстве. 2 тысячи человек на работу компания все равно не возьмет. Поэтому, люди не довольны, - отметили представители Народной комиссии.

Они подчеркнули, что их требования, которые инвестор должен будет выполнить до Нового года: 50 процентов в долю государства и прозрачность работы.

- Если государству доля или акции от разработки Джеруя не нужны, пусть отдают ее населению Таласа, а мы сами решим, что с ними делать, - добавили представители таласской Народной комиссии.