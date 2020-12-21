В 2019 на месторождение КР, продающееся на сайте РФ, предлагали кредит

Год назад на месторождение, которое выставлено на продажу на российский сайт Avito пытались привлечь инвесторов из РФ. Это стало известно редакции VB.KG.

Напомним, 23 ноября 2020 года на российском сайте объявлений Avito в качестве объекта была выставлена доля в 25% в лицензии на поисково-разведочные работы на месторождении Мазар-Ашу. Условная цена – 1 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2019 году на сайте "Русинвестпроект" в качестве соинвесторов также было выставлено данное золоторудное месторождение на ряду еще с тремя. Правда, оценивалось оно в общем доходе 51% соинвестирования в - 700 000 000 рублей, но сразу на три месторождения.

"Приглашаем инвестора в проект разведки золото-медных месторождений на Чон-Каиндинском участке в Киргизии. Текущие акционеры рассматривают возможность сделки, благодаря которой, инвестор профинансирует будущую геологоразведку участка в обмен на долю в компании. Лицензионный участок расположен в Чуйской области на севере Киргизии примерно в 100 км от Бишкека и объединяет следующие месторождения: Аксу, Карабальта и Мазар-Ашу", - отмечалось в объявлении.

В коммерческом предложении говорилось:

"Компания "RICKY HOLDINGS PTE. LTD" (Сингапур) является владельцем 100% долей компании "Неон Майнинг компании" (Киргизская республика). Компания "Неон Майнинг компании" имеет Лицензию на пользование недрами с целью геолого-поисковых работ в Киргизии, на Чонкаиндинской лицензионной площади № 1385 АП, действующую до 21 июля 2020 года. В 2013-2018 гг. на Чонкаиндинской лицензионной площади проведен комплекс поисковых и геологоразведочных работ. Краткая информация о результатах проведенных в 2013-2018г. работ приведена в приложении.

Предложение для инвестора:

Инвестор приобретает 25% акций компании "Неон Майнинг компании" за 5 млн. USD. Инвестор получает опцион на приобретение 26% акций компании "Неон Майнинг компании" за 5 млн. USD в 2021г. после завершения этапа предварительного ТЭО. Инвестор обеспечивает привлечённое заёмное финансирование дальнейших геологоразведочных работ и разработку ТЭО в сумме ориентировочно 17 млн. USD на период 2019-2023г. В 2023 г. Акционеры компании "Неон Майнинг компании" принимают решение о дальнейшем пути развитии проекта: привлечение стратегического инвестора для разработки месторождения; продажи проекта стратегическому инвестору; размещения акций компании "Неон Майнинг компании" на бирже.

Возможен вариант заёмного финансирования проекта: кредитор предоставляет кредитную линию 25 млн. USD сроком на 5 лет под залог пакета акций компании "Неон Майнинг компании".

Согласно базе Минюста КР, учредителями "Неон Майнинг компании" числятся три человека: Ли Юань, Ту Юн и Эшмамбетова Гульмира Джумакуновна. Директором - Эшмамбетов Талантбек Толенович.

Примечательно, что в сентябре 2014 года в отношении "Неон Майнинг компани" Комиссия по вопросам лицензирования недропользования Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам приостановливала лицензию ОсОО "Неон Майнинг компании" по лицензии 1385-АП, выданной на период от 03.10.07 до 31.12.15 на поиск золота и меди на Чон-Каиндинской площади (Чуйская область, Московский, Панфиловский, Жайылский, Сокулукский районы) на 3 месяца.

Тогда жители села Вознесеновка Панфиловского района Чуйской области перекрыли автодорогу Бишкек-Чалдовар. Как сообщил местный житель Бакыт Абдыкалыков, жители потребовали, чтобы частная горнорудная копания увезла буровую технику и солярку из Чон-Каиндынского ущелья, где планировалось провести разведку полезных ископаемых.

Чуть позже Госгеология сообщила, что у ОсОО "Неон Майнинг Компани", из-за работы которой жители Панфиловского района перекрыли трассу, есть проект и положительные заключения, но есть запрет местных депутатов.

По данным Министерства юстиции КР в 2014 году, руководителем ОсОО "Неон Майнинг Компани" указан Сейдалиев Максатбек Соорубекович. Учредителями (участниками) указаны Сейдалиев Максатбек Соорубекович и Абрамов Сергей Николаевич. При этом Абрамов Сергей и Эшмаматов числились и учредителями другой компании - ОсОО "ГДПК Редмет". Именно на нее сейчас и зарегистрирована в базе Минюста и Госпромэнерго Чонкаиндинская площадь.