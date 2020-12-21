В Бишкеке проходит выставка против гендерного насилия

В Бишкеке при поддержке Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности проходит фото-арт выставка @TENDIK против гендерного насилия.

Как отмечают организаторы, во время пандемии COVID - 19 произошло резкое увеличение насилия в отношении женщин и девочек, особенно домашнего.

- Молодые профессионалы в области искусства и фотографии стремятся искоренить "теневую пандемию" и приглашают посетить выставку для повышения осведомленности о гендерном насилии в стране,- отмечают организаторы мероприятия.

В Программном офисе УНП ООН в Кыргызской Республике также подчеркнули, что признают важность борьбы с этой угрозой и выступают за идею проведения подобной выставки.

Выставка пройдет с 21 по 25 декабря в кворкиг-центре "Ololo" на бульваре Эркиндик в Бишкеке.