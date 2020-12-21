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В Бишкеке проходит выставка против гендерного насилия

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- Виктория Гунгер
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В Бишкеке при поддержке Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности проходит фото-арт выставка @TENDIK против гендерного насилия.

Как отмечают организаторы, во время пандемии COVID - 19 произошло резкое увеличение насилия в отношении женщин и девочек, особенно домашнего.

- Молодые профессионалы в области искусства и фотографии стремятся искоренить "теневую пандемию" и приглашают посетить выставку для повышения осведомленности о гендерном насилии в стране,- отмечают организаторы мероприятия.

В Программном офисе УНП ООН в Кыргызской Республике также подчеркнули, что признают важность борьбы с этой угрозой и выступают за идею проведения подобной выставки.

Выставка пройдет с 21 по 25 декабря в кворкиг-центре "Ololo" на бульваре Эркиндик в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/395382
Теги:
выставка, гендер, искусство, насилие, Бишкек, Кыргызстан, ООН
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