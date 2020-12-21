В Индии мошенники пытались продать в Интернете резиденцию премьера

В Индии мошенники пытались продать в Интернете резиденцию премьер-министра, пишет Republicworld.com

Как отмечается, премьер Нарендра Моди иногда заезжает в священный город Варанаси, чтобы предаться медитации. Там у него особняк.

- Вот его предприимчивые мошенники и выставили на продажу. В объявлении говорилось: 4 спальни, 4 санузла, сплошные ковры и почти две тысячи квадратов. Стоимость премьерской недвижимости они оценили в 1 млн долларов "при уместном торге", - отмечается в информации.

Полиция UP удалила фотографии и арестовала 4 человек.

Старший суперинтендант полиции Варанаси Амит Патхак сказал в своем заявлении: "РПИ был зарегистрирован в полицейском участке Белупура, и мы арестовали четырех человек. Был задержан и человек, сфотографировавший здание. На данный момент мы расследуем дело".

Уточняется, что мошенников вычислили. Им грозит теперь уголовная ответственность. А вы тут про продажу месторождений в КР…