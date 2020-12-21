В Молдавии русскому языку вернули официальный статус языка межнационального общения. Кроме того, в эфир молдавского телевидения вскоре могут вернуться российские телепрограммы и новостные выпуски. Ранее трансляции контента политической тематики были запрещены. Об этом сообщает издание media-mig.ru.

Поправки в закон подписал Игорь Додон, у которого через неделю истекает срок президентских полномочий.

Согласно нововведениям, чиновники при обращении к ним на русском языке обязаны отвечать на нем же. Кроме того, инструкции к медицинским препаратам, товарам и услугам должны быть продублированы на русском, на него будут также переведены таблички государственных ведомств.

Ранее русский язык утратил в Молдове официальный статус. Конституционный суд страны признал устаревшим закон о русском языке от 1989 года.

Принятие нововведений проходит на фоне протестов в республике. Люди требуют отставки премьер-министра и проведения досрочных выборов в парламент.

Напомним, Игорь Додон проиграл на президентских выборах. Новым руководителем страны стала Майя Санду.

Автор: Мария Вавилова