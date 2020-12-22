Колледжи Кыргызстана начнут анализировать потребности рынка труда

Министерство образования и науки КР утвердило Методологию анализа спроса и предложения на региональном рынке труда с учетом рекомендаций для учебных заведений среднего профессионального образования.

Данная методология, сообщают в пресс-службе ведомства, разработана "Программой развития сектора: Навыки для инклюзивного роста" МОН КР и нацелена на содействие учебным заведениям среднего профессионального образования в сборе и анализе информации о потребностях рынка труда в целях повышения соответствия предоставляемых образовательных услуг спросу.

Методология анализа спроса и предложения на региональном рынке труда была апробирована в пилотных колледжах /Центрах передового опыта.

Цель Методологии - формирование механизма реагирования учебного заведения среднего профессионального образования потребностям рынка труда для планирования и реализации более качественных и востребованных предложений по обучению навыкам.

Колледжам рекомендуются основные три метода проведения обзора и оценки спроса и предложения на рынке труда, которые могут быть использованы при изучении потребностей в квалификациях и навыках, но с учетом особенностей регионального рынка труда: