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Колледжи Кыргызстана начнут анализировать потребности рынка труда

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- Оксана Гут
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Министерство образования и науки КР утвердило Методологию анализа спроса и предложения на региональном рынке труда с учетом рекомендаций для учебных заведений среднего профессионального образования.

Данная методология, сообщают в пресс-службе ведомства, разработана "Программой развития сектора: Навыки для инклюзивного роста" МОН КР и нацелена на содействие учебным заведениям среднего профессионального образования в сборе и анализе информации о потребностях рынка труда в целях повышения соответствия предоставляемых образовательных услуг спросу.

Методология анализа спроса и предложения на региональном рынке труда была апробирована в пилотных колледжах /Центрах передового опыта.

Цель Методологии - формирование механизма реагирования учебного заведения среднего профессионального образования потребностям рынка труда для планирования и реализации более качественных и востребованных предложений по обучению навыкам.

Колледжам рекомендуются основные три метода проведения обзора и оценки спроса и предложения на рынке труда, которые могут быть использованы при изучении потребностей в квалификациях и навыках, но с учетом особенностей регионального рынка труда:

  1. обзор и анализ источников информации о потребностях в квалификациях и навыках с учетом особенностей развития региона;
  2. анализ трудоустройства выпускников;
  3. анализ информации о потребностях в рабочей силе на основе прямого опроса работодателей в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/395397
Теги:
абитуриент, образование, трудоустройство, Кыргызстан, ученик, Министерство образования
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