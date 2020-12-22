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Глава ГКНБ оказал помощь семье девочки, которая просила у него защиты

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- Екатерина Улитина
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев от своего имени оказал семье девочки материальную помощь и передал продукты питания, новогодние подарки и канцелярские товары для детей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Напомним, девочка из Кеминского района Чуйской области записала видеообращение в котором просила у Камчыбека Ташиева провести проверку в местной школе. Семья школьницы оказалась в сложном материальном положении, администрация учебного заведения из-за просьбы оказать помощь, начала травить маму девочки. Несколько дней назад женщина потеряла сознание.

"По поручению Председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева был осуществлен выезд в Кемин, где установлено, что

семья Шакировой А. состоит из 5 человек и действительно нуждается в материальной помощи. В целях поддержания материального благосостояния данной семьи от имени Председателя ГКНБ КР К.Ташиева оказана материальная помощь в виде продуктов питания первой необходимости, новогодних подарков и канцелярских товаров для детей.

В свою очередь, семья Шакировой А. поблагодарила лично Председателя ГКНБ КР К. Ташиева за оказанную помощь и выразила уверенность в объективном и справедливом разрешении данного вопроса", - говорится в сообщении ГКНБ.

Кроме того, создана специальная комиссия, которая изучает обстоятельства, озвученные в обращении Шакировой А. По итогам проверки будет дана оценка действиям школы. Комиссия работает под личным контролем Камчыбека Ташиева.


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URL: https://www.vb.kg/395399
Теги:
Камчыбек Ташиев, Чуйская область, Кыргызстан
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