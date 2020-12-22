С. Жапаров: Реформа конституции сделает власть ответственной перед народом

Происходящие в Кыргызстане перевороты, свержения действующих режимов, падение доверия народа к власти, политический и экономический кризис – результат порочной, неэффективной системы государственного управления, которая работает не на народ, а на верхушку власти.

И одно из обстоятельств, позволяющих этой системе существовать более 30 лет – то, что до сих пор никто ни за что не отвечал, не нес никакой ответственности перед народом – ни президент, ни премьер-министр, ни депутаты Жогорку Кенеша. Такого мнения придерживается кандидат в президенты Садыр Жапаров.

Жапаров убежден, что только конституционная реформа сможет изменить такое положение дел. Это прописано в его предвыборной платформе.

Зачем нужна конституционная реформа?

Реформа необходима для создания механизма ответственности власти перед народом. До сих пор положения, прописанные в Основном законе, культивировали коллективную безответственность.

В рамках конституционной реформы Садыр Жапаров предлагает и новую смешанную парламентскую систему – мажоритарно-партийную.

Что изменится при смешанной парламентской системе?

Современная западная демократия, которую стараются навязать в качестве идеологической догмы Кыргызстану, это власть богатых и для богатых, считает Садыр Жапаров.

Партию могут создать только богатые. Места в партийных списках себе могут позволить и покупают тоже только богатые. И не отвечают перед народом ни за что. Смешанная система – по мажоритарной системе и партийным спискам – необходима для избрания действительно народных представителей, которые будут нести ответственность перед своими избирателями.

Партии не разгоняются, но им создается весомый противовес – независимые кандидаты-одномандатники. Таким образом партиям будет сложнее выигрывать, придется больше топтать землю и отвечать за данные народу обещания.

Почему нужно усиление президентской власти?

История не знала ни одного легендарного парламента, который бы вывел страну из кризиса, сделал бы ее великой. А вот легендарных лидеров, которые взяли на себя смелость, ответственность, все риски и сделали все возможное для своей страны, для своего народа – множество. Президентская власть это в первую очередь колоссальная ответственность за все происходящее в стране.

Власть президента – это инструмент решения проблем быстро и решительно. Те, кто выступают против президентской власти, прекрасно понимают, что лидер, который не будет зависеть от олигархических группировок и внешнего правления прижмет к ногтю коррупционеров, мздоимцев и других паразитов на теле общества.

Садыр Жапаров за несколько дней своего президентства уже запустил процессы, которые выявляют, уничтожают коррупционные и серые схемы и пугают нечистых на руку политиков и чиновников.

Зачем нужен Народный Курултай?

Вместе с тем многих противников обновления пугает перспектива ответственности перед Народным Курултаем. Курултай – это в первую очередь усиление народовластия. Препятствие некоторых деятелей созданию Народного Курултая как власти народа говорит о пренебрежении к народу, о нежелании держать ответ перед народом.

Комплекс всех этих реформ, начинающихся с конституционной, навсегда изменит порядок взаимоотношений народа и власти. Только через обновление и установление принципа работы государства на гражданина можно будет добиться качественного, долгосрочного результата.

Только решив политические проблемы, добившись политического примирения и выйдя на путь глубоких экономических преобразований, можно будет вывести Кыргызстан из затяжного кризиса и из развивающихся государств перейти в разряд развитых государств с высоким уровнем жизни населения.

Садыр Жапаров призывает всех граждан Кыргызстана прийти 10 января на референдум и сделать свой выбор!

ЗА СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

ЗА СИЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА!

ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "22" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)