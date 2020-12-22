Водители из Кыргызстана вошли в тройку "лидеров" по ДТП в России

Среди иностранцев аварии в РФ чаще других совершают граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за девять месяцев текущего года по вине приезжих из Узбекистана произошло 797, из Кыргызстана - 701, из Таджикистана - 599 аварий. Далее следуют таксисты из Азербайджана (282) и Армении (280). Самыми примерными водителями оказались граждане Афганистана и Эстонии (по 5 ДТП), Японии и Литвы (по 6 аварий), Республики Руанда (7).

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин считает, что в центральноазиатских странах уровень подготовки водителей существенно ниже российского. И к тому же работающие в такси мигранты редко соблюдают режим труда и отдыха, находясь за рулем по 14-16 часов.

По мнению главы центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, иностранцы также могут получать водительские права в своей стране незаконно, но проверить это сложно. В России же их допускают к вождению автомобилем без проверки квалификации. Вместе с тем, отмечает Швагерус, работа в такси традиционно является одним из наиболее распространенных способов заработка у мигрантов.

В кыргызской диаспоре Москвы тоже видят одну из возможных причин аварийности в больших нагрузках, которые берут на себя некоторые водители-иностранцы в стремлении заработать. Подтверждение такой тенденции – резонансное ДТП, которое совершил в Москве таксист из КР Чынгыз Анарбек уулу 16 июня 2018 года, на старте чемпионата мира по футболу в России. Машина, управляемая кыргызстанцем, неожиданно выехала на тротуар и сбила пешеходов. Оказалось, мигрант провел за рулем 20 часов без отдыха, на несколько секунд погрузился в сон. В результате ДТП пострадали восемь человек, двоим из них пришлось делать операции.

Водителям-мигрантам при долгом нахождении на территории РФ необходимо менять права – об этом заявил член Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Согласно проекту закона, разработанному МВД РФ, иностранные граждане, имеющие вид на жительство или гражданство России, на протяжении шести месяцев должны оформить российское водительское удостоверение. Их национальные права спустя полгода будут не действительны на территории РФ.

Вместе с тем Вячеслав Лысаков призвал сделать исключение для мигрантов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан): "Со странами Евразийского экономического союза у нас формируется единое правовое пространство, поэтому мы признаём их водительские удостоверения. Но все остальные иностранцы, которые планируют длительное время находиться в России и водить машину, должны получать права российского образца. Полгода - норма не большая и не маленькая с точки зрения здравого смысла".

Напомним, что такое преимущество для граждан из государств ЕАЭС была узаконено благодаря усилиям кыргызской стороны. С 1 июля 2017-го года в России вступил в силу закон, запрещающий иностранцам работать водителями в РФ без наличия прав российского образца. Данный запрет во многом мотивировался "недостаточным знанием русского языка водителями – гражданами иностранных государств". Власти КР обратились к России с просьбой исключить кыргызстанцев из данного списка. Это и было сделано с учетом того, что в КР русский язык имеет статус официального. В дальнейшем преференцию с национальными правами распространили на граждан других государств ЕАЭС.