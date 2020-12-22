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В Кыргызстане перекрыт международный канал сбыта афганского героина

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане выявлен и перекрыт международный канал сбыта тяжелых наркотиков, сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

"Сотрудниками Управления мобильных оперативных отделов Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УМОО СБНОН) МВД Кыргызской Республики перекрыт очередной канал поставки тяжелых наркотических средств в особо крупных размерах из Таджикистана в Кыргызстан", - пишут в ведомстве.

Сотрудниками УМОО СБНОН в ходе осуществляемых следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования по ст. 267 УК КР в конце ноября в с. Нариман Ошской области была остановлена автомашина под управлением гражданина М.Ш. 1970 года рождения. В ходе задержания и досмотра наркоборцы МВД обнаружили целую партию наркотиков афганского происхождения, предназначенных для сбыта.

При осмотре автомашины под сиденьем обнаружены и изъяты брикеты в количестве 5 штук со специфическим запахом уксусного ангидрида. Согласно заключения судебно-химического исследования обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством "героин", весом 5 кг 178 грамм.

В настоящее время ведется досудебное расследование, продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/395410
Теги:
задержание, наркотики, Ошская область, Кыргызстан, наркотрафик, МВД
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